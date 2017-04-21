В США выявили, что ходьба по лестнице бодрит лучше кофе
По мнению специалистов, ходьба по лестнице может помочь человеку справиться с усталостью, передает ФБА «Экономика сегодня».
По мнению специалистов, ходьба по лестнице может помочь человеку справиться с усталостью, передает ФБА «Экономика сегодня».
Ученые доказали, что ходьба по лестнице может взбодрить человека. Специалисты привлекли для исследования 18 женщин, которые страдали бессонницей.
Ученые сравнивали эффекты 10 минут ходьбы по лестнице с кофеином или плацебо и в итоге обнаружили, что ходьба вызывала больший приток энергии, чем кофеин.
Помимо этого, однако, как передает