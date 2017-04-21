В США выявили, что ходьба по лестнице бодрит лучше кофе

Ученые доказали, что ходьба по лестнице может взбодрить человека. Специалисты привлекли для исследования 18 женщин, которые страдали бессонницей.

Ученые сравнивали эффекты 10 минут ходьбы по лестнице с кофеином или плацебо и в итоге обнаружили, что ходьба вызывала больший приток энергии, чем кофеин.