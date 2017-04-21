Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Россиян освободят от проверок счетчиков
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
03:28 (мск), источник: Газета.Ру

В США выявили, что ходьба по лестнице бодрит лучше кофе

По мнению специалистов, ходьба по лестнице может помочь человеку справиться с усталостью, передает ФБА «Экономика сегодня».

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Названа новая польза утренних пробежек

Ученые доказали, что ходьба по лестнице может взбодрить человека. Специалисты привлекли для исследования 18 женщин, которые страдали бессонницей.

Ученые сравнивали эффекты 10 минут ходьбы по лестнице с кофеином или плацебо и в итоге обнаружили, что ходьба вызывала больший приток энергии, чем кофеин.

Помимо этого, однако, как передает planet-today.ru, лестничная ходьба никак не влияла на память человека, внимание или же его эмоциональный фон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
Опознаны тела трех погибших при крушении судна в Черном море
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Минобороны подтвердило гибель в Сирии военного советника из РФ
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь