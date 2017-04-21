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03:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Оформление справок о судимости набирает популярность в Приморье

Теперь справку о судимости приморцы могут получить в электронном виде, сообщает ИА «Дейта».

Электронный вариант документа может применяться наравне с бумажным. Как сообщает АПК, как правило, в электронный вид переводят услуги, пользующиеся большой популярностью у жителей регионов. Это помогает разгрузить ведомства, а также сэкономить время граждан на получении государственных услуг.

Так, например, теперь за справкой о судимости при трудоустройстве на работу не придется лично обращаться в отделение УМВД. Услугу можно получить со стационарного компьютера или через мобильное приложение.

Михаил Грач.

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