Оформление справок о судимости набирает популярность в Приморье
Теперь справку о судимости приморцы могут получить в электронном виде, сообщает ИА «Дейта».
Теперь справку о судимости приморцы могут получить в электронном виде, сообщает ИА «Дейта».
Электронный вариант документа может применяться наравне с бумажным. Как сообщает АПК, как правило, в электронный вид переводят услуги, пользующиеся большой популярностью у жителей регионов. Это помогает разгрузить ведомства, а также сэкономить время граждан на получении государственных услуг.
Так, например, теперь за справкой о судимости при трудоустройстве на работу не придется лично обращаться в отделение УМВД. Услугу можно получить со стационарного компьютера или через мобильное приложение.
Михаил Грач.