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08:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Отдать ненужное и помочь нуждающимся. В Иркутске пройдёт вечеринка по обмену одежды

Бесплатный шопинг. В Иркутске 22 апреля пройдёт вечеринка по обмену одежды.

На «Shmotko PARTY» ждут тех, кто хочет отдать ненужные вещи и взять взамен то, что понравится. Одежда и аксессуары должны быть в хорошем состоянии. В рамках вечеринки пройдут мастер-классы по стилю. Деньги, собранные с входных билетов, пойдут на создание пункта выдачи одежды нуждающимся.

— Огромное количество вещей собрано, которое можно передавать, но вещи негде разместить, чтобы люди могли выбирать то, что им нужно, — говорит организатор Алексей Творогов.

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