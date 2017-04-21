Отдать ненужное и помочь нуждающимся. В Иркутске пройдёт вечеринка по обмену одежды

На «Shmotko PARTY» ждут тех, кто хочет отдать ненужные вещи и взять взамен то, что понравится. Одежда и аксессуары должны быть в хорошем состоянии. В рамках вечеринки пройдут мастер-классы по стилю. Деньги, собранные с входных билетов, пойдут на создание пункта выдачи одежды нуждающимся.

— Огромное количество вещей собрано, которое можно передавать, но вещи негде разместить, чтобы люди могли выбирать то, что им нужно, — говорит организатор Алексей Творогов.