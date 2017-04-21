Отдать ненужное и помочь нуждающимся. В Иркутске пройдёт вечеринка по обмену одежды
Бесплатный шопинг. В Иркутске 22 апреля пройдёт вечеринка по обмену одежды.
Бесплатный шопинг. В Иркутске 22 апреля пройдёт вечеринка по обмену одежды.
На «Shmotko PARTY» ждут тех, кто хочет отдать ненужные вещи и взять взамен то, что понравится. Одежда и аксессуары должны быть в хорошем состоянии. В рамках вечеринки пройдут
— Огромное количество вещей собрано, которое можно передавать, но вещи негде разместить, чтобы люди могли выбирать то, что им нужно, — говорит организатор Алексей Творогов.