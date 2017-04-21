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04:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Похищенные мошенниками деньги вернули пенсионерке в Иркутске

В Иркутске полицейские вернули пенсионерке похищенные мошенниками деньги.

В Иркутске полицейские задержали 19-летнего таксиста, подозреваемого в помощи преступникам, которые обманули 80-летнюю женщину. Кроме того, правоохранители вернули пенсионерке похищенные мошенниками 50 тыс. рублей. Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, иркутянка заявила в полицию о совершенном в отношении неё преступлении в конце марта. Женщине позвонил неизвестный, представился её внуком и попросил одолжить ему денег якобы для того, чтобы он мог освободиться от уголовной ответственности. По словам потерпевшей, голос звонившего был похож на голос внука, поэтому она не заподозрила обмана и передала приехавшему курьеру все свои сбережения.

Пенсионерка хорошо запомнила внешность человека, пришедшего за деньгами, и подробно описала её сыщикам. Спустя две недели подозреваемый был установлен и задержан. Работник службы такси, выступивший в качестве посредника между мошенниками и потерпевшей, не успел передать деньги аферистам. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение преступников.

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