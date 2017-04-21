Порывистый ветер прогнозируют в Челябинске 21 апреля
Температура днём до +12.
Температура днём до +12.
Воздух в Челябинске днём 21 апреля прогреется до +12 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в пятницу столбики термометров в областном центре поднимутся на 6−8 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер
По народному календарю 21 апреля — Родион Ледолом. По погоде в этот день судили о будущем лете: если было ясно и солнечно, следовало ждать тепла, облачность предвещала пасмурные месяцы.