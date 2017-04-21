Порывистый ветер прогнозируют в Челябинске 21 апреля

Воздух в Челябинске днём 21 апреля прогреется до +12 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в пятницу столбики термометров в областном центре поднимутся на 6−8 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточного направления с переходом на северо-западное будет дуть со скоростью 6−11 м/с, отдельные порывы — до 15 м/с.

По народному календарю 21 апреля — Родион Ледолом. По погоде в этот день судили о будущем лете: если было ясно и солнечно, следовало ждать тепла, облачность предвещала пасмурные месяцы.