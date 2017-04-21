Более 100 добровольцев из ведущих российских компаний очистят Байкал от мусора

Корпоративные волонтеры из крупных российских компаний примут участие в масштабной уборке озера Байкал в начале сентября 2017 года в рамках ключевой акции главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Об этом организаторы акции сообщает 20 апреля. В ключевой акции экомарафона En+ Group «360 минут» поучаствуют сотрудники таких компаний, как «Эльдорадо», РУСАЛ, «Норникель» и Nestle. Каждая компания отбирала лучших волонтеров из числа самых опытных: тех, кто занимаются волонтерством более 5 лет.

Как сообщает директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова, всероссийский волонтерский экомарафон En+ Group «360 минут» стартовал в марте. В 2017 году значительно расширена география экомарафона. В нем примут участие сотни экодвижений по всей стране, он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасия и Бурятия, регионов Дальнего Востока, а также Краснодарского края и Архангельской области.

С марта по октябрь 2017 года организаторы запланировали десятки экологических мероприятий с участием около 100 тыс. волонтеров. За предыдущие годы волонтеры акций «360 минут» подняли, вырыли и даже достали со дна озера Байкал мусор объемом 4800 куб. м. В дальнейшем он весь был утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.