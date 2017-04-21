Теплым воздухом и свежим дождём порадует хабаровчан погода в грядущие выходные

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Конец недели в Хабаровске будет сопровождаться достаточно теплым воздухом и прерывистыми дождями. В субботу осадков не ожидается, а вот в воскресенье погода изменится не в лучшую сторону, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко. — В субботу осадков не ожидается. Ветер северный, 6−11м/с. Ночью температура воздуха достигнет отметки в 0 °C. Днем столбик термометра поднимется до 10−11°C, — сообщила Людмила Игнатенко.

А вот на следующий день погода испортится. Воздух станет теплее, но вот после обеда ожидается дождь, который продлится до понедельника.