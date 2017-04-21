Выходные в Приморье пройдут в охоте за черемшой

Вовсю предлагаются и покупаются пучки еще невеликой в рост черемши по 30−40 рублей за такусенький вот пучочек, любители свежестей и лесной зелени рыщут по рынкам в поисках дикого чеснока и лука, хотя на склонах горскверов и аллей этого добра уже взошло немеряно.

Черемша как известно обладает не только легендарной пищевой ценностью, как кладезь витамином и микроэлементов, но и известна как древнее лекарственное растение и прекрасный природный антибиотик. Черемша полезна для работы сердца, способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек, помогает поддерживать мужскую силу. В народной медицине ее употребляют при авитаминозе и атеросклерозе, кожных заболеваниях и ревматизме. Пряный вкус растения делает его отличным глистогонным средством. Но употреблять черемшу в пищу не рекомендуют при язве желудка и гастрите.

Наиболее полезно употребление черемши в пищу в свежем виде, из молодых листьев получается очень вкусный и полезный витаминный салат. Черемша, в отличие от лука и чеснока, не дает жжения во рту и желудке, но потом надолго сохраняется неприятный запах. Устранить его просто — достаточно употребить после нее кефир, молоко или сметану. Перед едой можно обдать черемшу кипятком — запаха не будет.

Понятно поэтому, что в грядущие выходные множество горожан поедут в лес на поиски и сбор черемши, которую нередко запасают килограммами — на все лето.

Однако за апрель в Приморье уже зафиксированы первые случаи отравления свежей зеленью. Причина ЧП банальна — чаще всего люди травятся чемерицей, которую урбанизированные горожане собирают или покупают под видом черемши.

Чемерица внешне действительно очень похожа на черемшу. Но разница в том, что чемерица — растение ядовитое.

Кстати, в этом году от приморцев не отстают и хабаровчане, которые намедни купили «черемшу» на остановке транспорта и отравились.

Вместо удовольствия от вкусного ужина жителям города, которые отведали ядовитое растение, пришлось «наслаждаться отдыхом» на больничных койках. «Двойники» черемши, которые продаются часто и в больших количествах, смертельно опасны для здоровья, а для нежелательных последствий достаточно всего одного листа.

Как не спутать листья полезнейшего для здоровья дикого лука с ядовитой чемерицей рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Тамара Костырина:

— Прежде всего, собирая дикоросы, следует придерживаться одного главного принципа. Если не знаешь, что растение действительно полезно и съедобно — не бери. На самом деле, листья черемши и чемерицы ранней весной визуально очень схожи. Но на этом их схожесть и завершается. Листья черемши нежные, с выраженным луково-чесночным запахом. Чемерица же, с самой ранней стадии развития имеет листья более плотные, гофрированные, широкие, с прожилками.

Василий Буслаев.