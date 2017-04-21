В Уфе на празднование Дня Победы запланирован фейерверк
УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на праздновании Дня Победы запланирован фейерверк, сообщает администрация города.
УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на праздновании Дня Победы запланирован фейерверк, сообщает администрация города.
Основные праздничные мероприятия пройдут в столице 9 мая. В 11 часов в парке Победы состоится традиционная торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и к Мемориалу труженикам тыла.
Часом позже по проспекту Октября от Госцирка до площади имени В. И. Ленина пройдут торжественным маршем участники общероссийской
Традиционно уфимцы будут нести транспаранты, на которых изображены их родственники — солдаты Великой Отечественной войны.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения шествия, с 10 до 14 часов, будет закрыто движение транспорта по улице проспект Октября на участке от улицы 50 лет СССР до Бульвара Славы. Празднование Дня Победы завершится в 22 часа на площади имени Ленина красочным фейерверком.