В Уфе на празднование Дня Победы запланирован фейерверк

Основные праздничные мероприятия пройдут в столице 9 мая. В 11 часов в парке Победы состоится традиционная торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и к Мемориалу труженикам тыла.

Часом позже по проспекту Октября от Госцирка до площади имени В. И. Ленина пройдут торжественным маршем участники общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».

Традиционно уфимцы будут нести транспаранты, на которых изображены их родственники — солдаты Великой Отечественной войны.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения шествия, с 10 до 14 часов, будет закрыто движение транспорта по улице проспект Октября на участке от улицы 50 лет СССР до Бульвара Славы. Празднование Дня Победы завершится в 22 часа на площади имени Ленина красочным фейерверком.