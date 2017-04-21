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06:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на празднование Дня Победы запланирован фейерверк

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе на праздновании Дня Победы запланирован фейерверк, сообщает администрация города.

Основные праздничные мероприятия пройдут в столице 9 мая. В 11 часов в парке Победы состоится традиционная торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и к Мемориалу труженикам тыла.

Часом позже по проспекту Октября от Госцирка до площади имени В. И. Ленина пройдут торжественным маршем участники общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».

Традиционно уфимцы будут нести транспаранты, на которых изображены их родственники — солдаты Великой Отечественной войны.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения шествия, с 10 до 14 часов, будет закрыто движение транспорта по улице проспект Октября на участке от улицы 50 лет СССР до Бульвара Славы. Празднование Дня Победы завершится в 22 часа на площади имени Ленина красочным фейерверком.

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