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05:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В конце недели в Красноярске потеплеет до +12°C

21 апреля столбики термометров опустятся до +3°C.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается переменчивая погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 21 апреля, синоптики прогнозируют до +3…+5°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с.

В субботу, 22 апреля, потеплеет до +5…+7°C. Ближе к вечеру в городе похолодает до +3°C. Ветер стихнет до 3 м/с. Осадков в этот день не прогнозируется.

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в Красноярске температура воздуха опуститься до -3°C. Однако уже днем метеорологи обещают до 12 °C тепла. В этот день будет дуть холодный северо-восточный ветер с порывами до 4 м/с.

Более подробный прогноз погоды на предстоящие выходные вы можете посмотреть здесь. Добавим, что на следующей неделе синоптики прогнозируют до +17°C…+20°C.

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