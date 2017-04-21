В Китае создали фан-клуб Иванки Трамп
В период неопределенности в отношениях Вашингтона и Пекина дочь президента США является важной связующей нитью между странами, считают ее поклонники.
В период неопределенности в отношениях Вашингтона и Пекина дочь президента США является важной связующей нитью между странами, считают ее поклонники.
В Китае появился большой
Клуб китайских поклонников Иванки Трамп насчитывает уже несколько десятков тысяч человек.
По мнению экспертов, популярность дочери американского лидера в Китае обусловлена ее дружественными жестами в адрес этой страны, считает блогер и профессор экономики Технологического института Пекина Ху Синдо. Иванка Трамп посетила посольство Китая в Вашингтоне во время празднования китайского Нового года.
Кроме того, она обучает своих детей языку и культуре Китая. Ее пятилетняя дочь спела песню на китайском языке для гостивших в США председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.
В отношениях Китая и США сейчас наблюдается период неопределенности, и Иванка Трамп является связующей нитью между странами, уверен Синдо.