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05:41 (мск), источник: Аргументы и факты

В Китае создали фан-клуб Иванки Трамп

В период неопределенности в отношениях Вашингтона и Пекина дочь президента США является важной связующей нитью между странами, считают ее поклонники.

Источник: РИА "Новости"

В Китае появился большой фан-клуб дочери президента США Дональда Трампа Иванки, сообщает телеканал NBC News.

Клуб китайских поклонников Иванки Трамп насчитывает уже несколько десятков тысяч человек.

Только на одном из сайтов, который называется «Богиня Иванка», зарегистрировано 12,7 тысячи пользователей
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По мнению экспертов, популярность дочери американского лидера в Китае обусловлена ее дружественными жестами в адрес этой страны, считает блогер и профессор экономики Технологического института Пекина Ху Синдо. Иванка Трамп посетила посольство Китая в Вашингтоне во время празднования китайского Нового года.

Кроме того, она обучает своих детей языку и культуре Китая. Ее пятилетняя дочь спела песню на китайском языке для гостивших в США председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.

В отношениях Китая и США сейчас наблюдается период неопределенности, и Иванка Трамп является связующей нитью между странами, уверен Синдо.

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