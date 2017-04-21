В Китае создали фан-клуб Иванки Трамп

Клуб китайских поклонников Иванки Трамп насчитывает уже несколько десятков тысяч человек.

Только на одном из сайтов, который называется «Богиня Иванка», зарегистрировано 12,7 тысячи пользователей

Только на одном из сайтов, который называется «Богиня Иванка», зарегистрировано 12,7 тысячи пользователей

Иванка-царевна: как любимая дочь Трампа становится самой влиятельной женщиной в США

По мнению экспертов, популярность дочери американского лидера в Китае обусловлена ее дружественными жестами в адрес этой страны, считает блогер и профессор экономики Технологического института Пекина Ху Синдо. Иванка Трамп посетила посольство Китая в Вашингтоне во время празднования китайского Нового года.

Кроме того, она обучает своих детей языку и культуре Китая. Ее пятилетняя дочь спела песню на китайском языке для гостивших в США председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.

В отношениях Китая и США сейчас наблюдается период неопределенности, и Иванка Трамп является связующей нитью между странами, уверен Синдо.