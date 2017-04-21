Чёрную сопку в Красноярске хотят сделать памятником природы
Предполагается, что статус памятника природы защитит сопку от уничтожения.
Предполагается, что статус памятника природы защитит сопку от уничтожения.
Депутаты Заксобрания Красноярского края единогласно решили присвоить вулкану Чёрная сопка статус памятника природы. Публичные слушания прошли в поселке Зыково 19 апреля. Статус может быть окончательно присвоен объекту только после ещё одних общественных слушаний в Красноярске.
Решение о присвоении вулкану статуса особо охраняемой территории приняли в правительстве края 14 апреля. Депутаты Заксобрания сообщили губернатору о тревожной ситуации — территория сопки оказалась в руках частных арендаторов, право на пользование передавалось из рук в руки. Предполагается, что статус памятника природы защитит сопку от уничтожения.
Черная сопка (Кара-Даг) считается последним действующим вулканом в Красноярске. Несмотря на то, что он потух более миллиона лет назад, МЧС России считает его до сих пор действующим. Здесь есть месторождение диорита, это исключительно твёрдая магматическая порода, используется в строительстве.