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06:05 (мск), источник: АиФ Красноярск

Чёрную сопку в Красноярске хотят сделать памятником природы

Предполагается, что статус памятника природы защитит сопку от уничтожения.

Депутаты Заксобрания Красноярского края единогласно решили присвоить вулкану Чёрная сопка статус памятника природы. Публичные слушания прошли в поселке Зыково 19 апреля. Статус может быть окончательно присвоен объекту только после ещё одних общественных слушаний в Красноярске.

Решение о присвоении вулкану статуса особо охраняемой территории приняли в правительстве края 14 апреля. Депутаты Заксобрания сообщили губернатору о тревожной ситуации — территория сопки оказалась в руках частных арендаторов, право на пользование передавалось из рук в руки. Предполагается, что статус памятника природы защитит сопку от уничтожения.

Черная сопка (Кара-Даг) считается последним действующим вулканом в Красноярске. Несмотря на то, что он потух более миллиона лет назад, МЧС России считает его до сих пор действующим. Здесь есть месторождение диорита, это исключительно твёрдая магматическая порода, используется в строительстве. Кара-Даг — вершина Торгашинского хребта, которая расположена в 8 км от Красноярска, на правом берегу Енисея.

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