Чёрную сопку в Красноярске хотят сделать памятником природы

Депутаты Заксобрания Красноярского края единогласно решили присвоить вулкану Чёрная сопка статус памятника природы. Публичные слушания прошли в поселке Зыково 19 апреля. Статус может быть окончательно присвоен объекту только после ещё одних общественных слушаний в Красноярске.

Решение о присвоении вулкану статуса особо охраняемой территории приняли в правительстве края 14 апреля. Депутаты Заксобрания сообщили губернатору о тревожной ситуации — территория сопки оказалась в руках частных арендаторов, право на пользование передавалось из рук в руки. Предполагается, что статус памятника природы защитит сопку от уничтожения.