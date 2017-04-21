Прославить Владивосток призывают в соцсетях

Активисты инициативной группы в соцсетях призывают всех горожан голосовать на сайте аллеи-славы. рф «Мы отстаем на 2000 тысячи голосов. Голосуйте, не ленитесь. Поддержим хоть что-то хорошее! И друзьям разошлите!» — гласят сообщения.

Акцию запустил питомник декоративно-хвойных растений. Суть акции заявили так: мы высадим 9000 деревьев в девяти городах-победителях акции. Победители изначально должны были определиться первого мая.

На своём сайте организаторы, уже заменившие первое мая на 30 апреля, радуются активности участников:

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. Более 412 городов проголосовало на сайте, не считая социальных сетей. Мы не могли себе даже такого представить», — пишут они.

Тут же они заявляют, что городов будет уже не девять, а 15, и разбиты они будут на три группы, в зависимости от числа жителей.

«Будет пять победителей городов мегаполисов, пять средних городов и пять маленьких городов: мегаполисы — от одного миллиона жителей, средние города — от 500 тысяч до одного миллиона жителей, и маленькие города — до 500 тысяч жителей. Чем больше голосов, и чем больше по рейтингу Ваш город будет находиться в своей категории, тем больше там будет высажено деревьев» — сообщают организаторы.

На данный момент за Владивосток на сайте подано 1843 голоса.

Анна Иваницына.