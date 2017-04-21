Прославить Владивосток призывают в соцсетях
Владивосток участвует в акции «Аллеи России». Город имеет шанс войти в число городов, в которых будет высажена аллея Славы в память о Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Дейта».
Владивосток участвует в акции «Аллеи России». Город имеет шанс войти в число городов, в которых будет высажена аллея Славы в память о Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Дейта».
Активисты инициативной группы в соцсетях призывают всех горожан голосовать на сайте
Акцию запустил питомник
На своём сайте организаторы, уже заменившие первое мая на 30 апреля, радуются активности участников:
«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. Более 412 городов проголосовало на сайте, не считая социальных сетей. Мы не могли себе даже такого представить», — пишут они.
Тут же они заявляют, что городов будет уже не девять, а 15, и разбиты они будут на три группы, в зависимости от числа жителей.
«Будет пять победителей городов мегаполисов, пять средних городов и пять маленьких городов: мегаполисы — от одного миллиона жителей, средние города — от 500 тысяч до одного миллиона жителей, и маленькие города — до 500 тысяч жителей. Чем больше голосов, и чем больше по рейтингу Ваш город будет находиться в своей категории, тем больше там будет высажено деревьев» — сообщают организаторы.
На данный момент за Владивосток на сайте подано 1843 голоса.
Анна Иваницына.