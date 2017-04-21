Пикет дальнобойщиков против «Платона» под Иркутском продлили до 30 апреля

Пикет дальнобойщиков против системы взимания платы с большегрузов за пользование федеральными трассами «Платон» продлен до 30 апреля недалеко от Ново-Ленино Иркутска. Акция протеста согласована администрацией города. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

— Надеемся на положительный результат. Конечно, будем стоять до «победного», — рассказал корр. агентства председатель Ассоциации автоперевозчиков Иркутской области Александр Черных.

Также он отметил, что на 22 апреля запланировано проведение автопробега по Иркутску.

Напомним, с 27 марта дальнобойщики России проводят стачку против системы «Платон». В Иркутске с 31 марта действует стачечный лагерь, в котором стоят десятки фур.

1 апреля водители провели митинг и автопробег. В акции участвовало пять автомобилей: два большегруза и три легковушки.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совфеда поручила проанализировать обоснованность системы «Платон». Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к председателю с соответствующей просьбой.

Также напомним, что с 15 апреля тариф в системе «Платон» для большегрузных автомобилей увеличился на 25%: с 1,53 до 1,9 рубля за км пути.