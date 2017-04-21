Предпринимателей Иркутска отправили митинговать на место внесистемной оппозиции
Изначальное место проведения возле ДС «Труд» не согласовали
Изначальное место проведения возле ДС «Труд» не согласовали
Митинг
— Вчера была комиссия, по итогам митинг согласовали. Заявку подали на 500 человек. Сейчас работаем над оповещением участников, листовки готовим. Место проведения — площадь 50-летия Октября, там где сторонники Навального собирались. Мы просили площадку у Дворца спорта «Труд», но нам сказали, что там будет проходить мероприятие, поэтому нам предоставили запасной вариант, — сказал Юрий Кривошеев.
Общественная организация предпринимателей Иркутской области планирует публично высказать свою поддержку акциям протеста в других регионах России против ухудшения условий ведения легального малого бизнеса и выразить протест против резкого ухудшения предпринимательского климата в Иркутске.
Предполагаемая продолжительность мероприятия — полтора часа. Общественный порядок будет обеспечен активистами общественной организации.