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06:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предпринимателей Иркутска отправили митинговать на место внесистемной оппозиции

Изначальное место проведения возле ДС «Труд» не согласовали из-за других мероприятий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Митинг из-за резкого ухудшения предпринимательского климата в Иркутске пройдет на площади 50-летия Октября, где в прошлом месяце состоялся митинг внесистемной оппозиции, инициируемый Алексеем Навальным «Он вам не Димон». Как рассказал корр. ИА IrkutskMedia заместитель председателя общественной организации предпринимателей Иркутской области Юрий Кривошеев, первоначальным местом проведения мероприятия должна была стать площадка возле Дворца спорта «Труд», однако ее не согласовали в связи с проведением других мероприятий.

— Вчера была комиссия, по итогам митинг согласовали. Заявку подали на 500 человек. Сейчас работаем над оповещением участников, листовки готовим. Место проведения — площадь 50-летия Октября, там где сторонники Навального собирались. Мы просили площадку у Дворца спорта «Труд», но нам сказали, что там будет проходить мероприятие, поэтому нам предоставили запасной вариант, — сказал Юрий Кривошеев.

Общественная организация предпринимателей Иркутской области планирует публично высказать свою поддержку акциям протеста в других регионах России против ухудшения условий ведения легального малого бизнеса и выразить протест против резкого ухудшения предпринимательского климата в Иркутске.

Предполагаемая продолжительность мероприятия — полтора часа. Общественный порядок будет обеспечен активистами общественной организации.

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