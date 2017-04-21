В Красноярске вырос спрос на рабочие профессии и в сфере красоты
Число предложений в данных областях выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза.
Число предложений в данных областях выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза.
В Красноярске этой весной заметно вырос спрос на специалистов сфер: «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Транспорт, логистика» и «Рабочий персонал». По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, число предложений в данных областях по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза!
При этом, конкуренция в этих профессиональных сферах среди соискателей значительно ниже, чем по рынку. Например, в «Рабочем персонале» конкуренция этой весной составляет два резюме на одно предложение. Аналогичную картину можно наблюдать и в туристической сфере, ресторанном бизнесе, «Медицине, фармацевтике. Для сравнения, в Красноярске на одно предложение сегодня приходится 6,6 резюме.
«Ситуация с ростом предложений закономерна: год назад многие компании данных сфер все еще пребывали в тревожном ожидании, и вакансий открывалось не много, — комментирует Елана Таращук, руководитель
Поиск специалиста на «рабочую» должность — это проблема для многих работодателей. Популярность среднего профессионального образования в 2000-х была очень низкой. Отсюда — недостаток квалифицированных кадров. Кроме этого, часто с рабочей должностью ассоциируются плохие условия труда, низкая зарплата, бюрократизм, поэтому «офисная» работа