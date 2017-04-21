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06:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске вырос спрос на рабочие профессии и в сфере красоты

Число предложений в данных областях выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза.

В Красноярске этой весной заметно вырос спрос на специалистов сфер: «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Транспорт, логистика» и «Рабочий персонал». По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, число предложений в данных областях по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза!

При этом, конкуренция в этих профессиональных сферах среди соискателей значительно ниже, чем по рынку. Например, в «Рабочем персонале» конкуренция этой весной составляет два резюме на одно предложение. Аналогичную картину можно наблюдать и в туристической сфере, ресторанном бизнесе, «Медицине, фармацевтике. Для сравнения, в Красноярске на одно предложение сегодня приходится 6,6 резюме.

«Ситуация с ростом предложений закономерна: год назад многие компании данных сфер все еще пребывали в тревожном ожидании, и вакансий открывалось не много, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании по Сибири. — В этом году многие компании начали активнее искать персонал, в связи с чем мы наблюдаем рост предложений в ряде сфер.

Поиск специалиста на «рабочую» должность — это проблема для многих работодателей. Популярность среднего профессионального образования в 2000-х была очень низкой. Отсюда — недостаток квалифицированных кадров. Кроме этого, часто с рабочей должностью ассоциируются плохие условия труда, низкая зарплата, бюрократизм, поэтому «офисная» работа кому-то кажется более привлекательной. При этом квалифицированный рабочий, в отличие от офисного персонала, не испытывает трудностей на рынке труда: по вакансиям мы видим, что есть компании, готовые предложить хорошую зарплату. В любом случае, если конкуренция низкая, то соискатели будут выбирать, а работодатели — бороться за их внимание всеми способами. Сегодня рабочие региона в таком выигрышном положении.

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