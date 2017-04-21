Солнечно и до восьми градусов тепла будет в Московском регионе

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Солнечная, но ветреная погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет солнечно. При переменной облачности на северо- западе области возможны небольшие осадки», — уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.