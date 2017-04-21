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06:34 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до восьми градусов тепла будет в Московском регионе

Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Солнечная, но ветреная погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет солнечно. При переменной облачности на северо- западе области возможны небольшие осадки», — уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь. В Москве столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго- западный 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится — будет пасмурно и дождливо. В столице воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

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