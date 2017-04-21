Солнечно и до восьми градусов тепла будет в Московском регионе
Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь.
Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Солнечная, но ветреная погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет солнечно. При переменной облачности на северо- западе области возможны небольшие осадки», — уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер
Предстоящей ночью станет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — мокрый снег, дождь. В Москве столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго- западный 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится — будет пасмурно и дождливо. В столице воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер