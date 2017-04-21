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06:51 (мск), источник: Newslab.ru

Главный красноярский полицейский посетил подчиненных в Чечне

Главный полицейский Красноярского края Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую республику.

Источник: РИА "Новости"

Главный полицейский Красноярского края Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую республику. Он приехал туда 20 апреля, в аэропорту города Грозного его встретил местный министр внутренних дел Руслан Алханов.

Сразу после этого руководители силовых ведомств отправились к мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом сотрудников правоохранительных органов, где отдали дань памяти и уважения погибшим героям и возложили цветы.

Также в рамках рабочего визита Речицкий посетил место дислокации сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю, которые в составе ВОГОиП МВД России проходят службу в Чеченской республике.

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