Затопило частный сектор в городе Обь

— Вода начала на глазах подниматься вчера с пяти часов вечера. Еще утром была сухая дорога. Соседнюю улицу затопило вчера к ночи, наша была сухая, — рассказал местный житель Александр Кузьмин.

В водном плену оказался пригород города Обь. От цивилизации отрезаны десятки домов на улицах Светлая, Весенняя, Цветочная и не только. Все случилось внезапно.

Александр переехал сюда семь лет назад. Говорит, подобного не было ни разу, включая сложный по паводку 2015-й год. Более того, населенный пункт не граничит ни с какими водоемами и порывов трубопровода не зафиксировано. В чем же причина?

Справа — Алексеевка, слева виднеются дома частного сектора города Обь. Под асфальтом две трубы. Какое количество воды ежесекундно проходит со стороны Алексеевки по направлению к Оби, определить трудно. Но то, что поток серьезный, очевидно!

Между населенными пунктами есть несколько садовых товариществ. Желая обезопасить свои участки от палов травы, дачники, сами того не ведая, создали проблемы жителям Оби.

— Дачники проделали пожарную полосу — вырыли ров. По этому рву вода, как по естественному руслу, спускается сюда. На сегодняшний момент предприняты всевозможные меры. Сейчас будет осуществляться откачка воды, перекроется земляными работами поток воды, — рассказал заместитель главы администрации города Обь Андрей Белкин.

Жителям затопленных домов предложили эвакуацию в пункты временного размещения, однако желающих не нашлось. Ситуация уже под контролем регионального МЧС. А по прогнозам местных властей, обстановку удастся нормализовать в течение суток.