Владелица новосибирской авиакомпании впервые вошла в список богатейших людей России, об этом сообщает портал Forbes.

Аналитики оценили состояние Натальи Филёвой в 600 млн долларов США, она владеет авиакомпанией S7. Бизнес начался в 90-х годах прошлого века, когда супруги Филёвы купили пакет акций новосибирской авиакомпании «Сибирь». Теперь в состав S7 Group входит, в том числе, и космическое подразделение. В сентябре 2016 года S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт». Сделка предусматривает покупку корабля Sea Launch Commander и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, а также наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарного знака Sea Launch.

Наталья Филёва училась в НГТУ, а также окончила аспирантуру Московского государственного технического университета гражданской авиации. Ей 53 года, она воспитывает двух дочерей.