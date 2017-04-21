Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владелица новосибирской авиакомпании впервые вошла в список богатейших людей России

Аналитики оценили состояние Филёвой в $600 млн, рассказали в издательстве журнала Forbes.

Владелица новосибирской авиакомпании впервые вошла в список богатейших людей России, об этом сообщает портал Forbes.

Аналитики оценили состояние Натальи Филёвой в 600 млн долларов США, она владеет авиакомпанией S7. Бизнес начался в 90-х годах прошлого века, когда супруги Филёвы купили пакет акций новосибирской авиакомпании «Сибирь». Теперь в состав S7 Group входит, в том числе, и космическое подразделение. В сентябре 2016 года S7 Group приобрела плавучий космодром «Морской старт». Сделка предусматривает покупку корабля Sea Launch Commander и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, а также наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарного знака Sea Launch.

Наталья Филёва училась в НГТУ, а также окончила аспирантуру Московского государственного технического университета гражданской авиации. Ей 53 года, она воспитывает двух дочерей.

Семья с двумя детьми погибла в пожаре в Новосибирской области
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь