В Красноярске автобус № 37 продлили до базы отдыха «Гренада»

С 22 апреля на летний период времени продляется рейс автобусного маршрута № 37 от конечного остановочного пункта «Пос. Базаиха» до базы отдыха «Гренада». Теперь движение маршрута от остановочного пункта «Пос. Базаиха» в сторону базы отдыха «Гренада» будет осуществляться в рабочие дни в 9:02 и 19:37, в субботу в 9:02 и 19:46, в воскресные и праздничные дни в 9:09 и 19:03. В обратном направлении от базы отдыха в рабочие дни в 9:47 и 20:10, в субботу в 9:48 и 20:18, в воскресные и праздничные дни в 9:48 и 19:53.

В зависимости от дорожных условий возможно внесение корректировок в расписание движения. Продление маршрута была бы хорошей возможностью для тех, кто желает посетить заповедник «Столбы» со стороны восточного входа, поскольку от остановки «Пос. Базаиха» и вдоль дороги без тротуаров туристом приходиться идти пешком. Но, как сообщили в диспетчерской, остановки возле поворота на восточных вход на «Столбы» не предусмотрено.