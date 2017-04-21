Паводок отрезал от мира село под Туринском

На реках Свердловской области начался ледоход. По данным Уральского УГМС, за 15—18 апреля сильнее всего вода поднялась в Сосьве, Нице, Туре, Реже, Нейве и Тавде, а также их притоках.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделе ГО и ЧС администрации Туринска, возле села Кумарьинское залило мост, сейчас оно отрезано от большой земли. Продуктами и медикаментами сельчан обеспечили заранее. В целом паводковая обстановка спокойная — дома и огороды не топит, необходимости в эвакуации людей нет.