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07:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии началась «Театральная весна»

Вчера, 20 апреля, в Башкирском государственном академическом театре драмы имени М. Гафури открылся IX Республиканский фестиваль «Театральная весна».

Фестиваль стартовал с яркого театрализованного представления и парада участников на площади перед театром драмы. В первый день Салаватский государственный башкирский драматический театр представил спектакль «Ерҙәштәр» («Земляки») по мотивам повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты». На открытии фестиваля присутствовал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, это культурное мероприятия проводится на средства гранта от его имени.

В фестивале принимают участие все профессиональные театральные коллективы республики, а также гости из Москвы — Государственный центральный театральный музей имени А. Бахрушина. В течение шести дней на нескольких сценических площадках столицы Башкирии пройдут 15 спектаклей, поставленных по произведениям национальной драматургии.

В рамках культурного форума пройдут также мастер-классы и лекции ведущих театральных деятелей России.

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