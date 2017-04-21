В Башкирии началась «Театральная весна»

Фестиваль стартовал с яркого театрализованного представления и парада участников на площади перед театром драмы. В первый день Салаватский государственный башкирский драматический театр представил спектакль «Ерҙәштәр» («Земляки») по мотивам повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты». На открытии фестиваля присутствовал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, это культурное мероприятия проводится на средства гранта от его имени.

В фестивале принимают участие все профессиональные театральные коллективы республики, а также гости из Москвы — Государственный центральный театральный музей имени А. Бахрушина. В течение шести дней на нескольких сценических площадках столицы Башкирии пройдут 15 спектаклей, поставленных по произведениям национальной драматургии.