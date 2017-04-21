В Башкирии началась «Театральная весна»
Вчера, 20 апреля, в Башкирском государственном академическом театре драмы имени М. Гафури открылся IX Республиканский фестиваль «Театральная весна».
Вчера, 20 апреля, в Башкирском государственном академическом театре драмы имени М. Гафури открылся IX Республиканский фестиваль «Театральная весна».
Фестиваль стартовал с яркого театрализованного представления и парада участников на площади перед театром драмы. В первый день Салаватский государственный башкирский драматический театр представил спектакль «Ерҙәштәр» («Земляки») по мотивам повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты». На открытии фестиваля присутствовал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Как сообщили в
В фестивале принимают участие все профессиональные театральные коллективы республики, а также гости из Москвы — Государственный центральный театральный музей имени А. Бахрушина. В течение шести дней на нескольких сценических площадках столицы Башкирии пройдут 15 спектаклей, поставленных по произведениям национальной драматургии.
В рамках культурного форума пройдут также