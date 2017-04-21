Штурмовик ИЛ-10 восстановили в колледже им. Покрышкина

Сейчас этот ИЛ-10 выглядит так, будто только что с завода. А полтора года назад это были лишь останки знаменитого штурмовика. Нашли его на заброшенном аэродроме на границе с Казахстаном. Восстанавливали здесь, в Новосибирском колледже имени Покрышкина, по чертежам историка Владимира Шумилова.

Сотрудникам и студентам колледжа имени Покрышкина пришлось проделать большую работу. У самолета хвостовой части не было совсем. Ее восстанавливали по чертежам. Здесь даже можно увидеть границу восстановленной части и той, что была. Но, как ни странно, одной из самых сложных работ, как рассказывают мастера, было восстановить фонарь. Дело в том, что у заводов есть специальные печи, где оргстеклу придают нужную форму. Здесь таких печей нет. Поэтому все приходилось делать вручную.

Заново сделали и носовую часть, и одно из крыльев. А то, что сохранилось, пришлось выпрямлять — металл был старый и помятый. Винт и шасси оригинальные. Их взяли на заводе имени Чкалова, где и производили такую технику. Пулемет — из музея. Кабину пилота тоже сделали в точности такой, какая была в военное время. По сути, самолет был готов еще зимой, но чтобы собрать его по частям, пришлось ждать теплой погоды. В мастерских колледжа ИЛу-10 было тесно.