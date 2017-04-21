Штурмовик ИЛ-10 восстановили в колледже им. Покрышкина

Сейчас этот ИЛ-10 выглядит так, будто только что с завода. А полтора года назад это были лишь останки знаменитого штурмовика. Нашли его на заброшенном аэродроме на границе с Казахстаном. Восстанавливали здесь, в Новосибирском колледже имени Покрышкина, по чертежам историка Владимира Шумилова.
Сотрудникам и студентам колледжа имени Покрышкина пришлось проделать большую работу. У самолета хвостовой части не было совсем. Ее восстанавливали по чертежам. Здесь даже можно увидеть границу восстановленной части и той, что была. Но, как ни странно, одной из самых сложных работ, как рассказывают мастера, было восстановить фонарь. Дело в том, что у заводов есть специальные печи, где оргстеклу придают нужную форму. Здесь таких печей нет. Поэтому все приходилось делать вручную.
Заново сделали и носовую часть, и одно из крыльев. А то, что сохранилось, пришлось выпрямлять — металл был старый и помятый. Винт и шасси оригинальные. Их взяли на заводе имени Чкалова, где и производили такую технику. Пулемет — из музея. Кабину пилота тоже сделали в точности такой, какая была в военное время. По сути, самолет был готов еще зимой, но чтобы собрать его по частям, пришлось ждать теплой погоды. В мастерских колледжа ИЛу-10 было тесно.
— Габариты его 14 метров на 12. Он не входил в мастерские. Делалось в 2 этапа. Сначала крылья, носовая часть и хвостовая — в мастерских, а сам фюзеляж делался на улице в 2016 году, — рассказал заведующий учебно-производственными мастерскими технического колледжа им. А. И. Покрышкина Сергей Синеков.
Реставрировать самолеты для колледжа не в новинку. Два года назад здесь восстановили главный истребитель Великой Отечественной — ЯК-9. И тогда, и сейчас помогали мастерам студенты. Трудную работу им не доверяли. Но с тем, что поручали — снять обшивку, выровнять металл — справлялись. Благо, с молотками да напильниками знакомы. Работали после занятий добровольно, и даже девушки.
— Это своего рода возможность прикоснуться к истории. Мне было интересно, как выглядят обломки самолета, как из таких обломков старых, уже ржавых, можно реставрировать, сделать самолет, — говорит студентка технического колледжа им. А. И. Покрышкина Наталья Дриликова.
А история у ИЛ-10 богатая. Его называли летающей боевой машиной пехоты. Он был меньше, быстрее и маневренней своих предшественников. В воздушных боях — с 44-го. В 50-х самолеты отправили на войну в Северную Корею. Теперь это не просто макет. Если поставить новый мотор и электрику, возможно, железная птица взлетит. Сейчас ИЛ-10 стоит на площадке будущего парка «Патриот». Здесь же установили бюсты маршалов Жукова, Рокоссовского и летчика-героя Талалихина, который первым в СССР совершил ночной воздушный таран. Площадку официально откроют 9 мая. В будущем планируют разместить здесь и зенитные пушки, и ракеты, и «АэроКобру» — истребитель, на котором летал сам Покрышкин.