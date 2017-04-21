Районы готовятся встретить 80-летие Новосибирской области
В Барабинском районе более двух недель длился фестиваль детского технического творчества. В его рамках проводились соревнования по робототехнике и
В Барабинском районе более двух недель длился фестиваль детского технического творчества. В его рамках проводились соревнования по робототехнике и
Было представлено 138 экспонатов, большинство из них отличались разнообразием технических и творческих находок, имели оригинальные композиционные решения. Для учащихся местных школ были организованы экскурсии, во время которых ребята рассказывали сверстникам о своих изобретениях. Особенно отличились юные техники из барабинских школ № 92 и 93, а также из сел Новоярково, Зюзино и Казанцево.
В это же время прошла районная выставка
Болотное. Еще один юбилей
Средняя школа имени Героя Советского Союза Калистрата Бабахина в селе Зудово Болотнинского района отметила 105-летие. Поздравить педагогов и учеников, вручить почетные грамоты и подарки приехал заместитель главы Болотнинского района Вячеслав Грибовский. Поступили поздравления от депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко и Александра Шпикельмана.
Из стен школы вышло свыше тысячи выпускников, большинству из них стать во взрослой жизни достойными людьми помогли именно здесь. Многие приехали в этот памятный день, чтобы поблагодарить своих наставников.
История школы началась в 1912 году, когда в Зудово открылась первая
Кстати, летом селу Зудово исполнится 330 лет.
Шестого мая в Краснозерском стартует уже ставший традиционным автопробег, приуроченный к Дню Победы. В нынешнем году он также будет посвящен 80-летнему юбилею Новосибирской области.
В прошлый раз было задействовано 20 единиц техники, в том числе автомобиль «Победа» и мотоцикл «Урал» военных лет. Нынче ожидается, что машин будет не менее 40. Маршрут первой колонны пройдет через села Локтенок, Нижнечеремошное, Веселовское, Зубково и поселок Успенский, второй — через села Полойка, Гербаево, Петропавловка и поселок Курьинский. Участники автопробега навестят ветеранов, возложат венки к памятникам героям.
Довольное. И музыка, и КВН
Школьники Доволенского района успешно выступили на открытом межрайонном
Конкуренция была высокая: на праздник музыки приехали более 70 учащихся детских школ искусств из девяти районов области. Ребят распределили по трем возрастным группам и двум номинациям — «Сольное исполнение» и «Ансамбль, аккомпанемент». Оценивало выступления компетентное жюри из специалистов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Четверо юных музыкантов из Доволенского района стали дипломантами конкурса.
В начале апреля в Довольном прошло еще одно состязание — районный краеведческий фестиваль КВН «Сибирские горизонты». Его участникам нужно было не только продемонстрировать чувство юмора и находчивость, но и провести большую подготовительную работу в сотрудничестве с местными краеведами. В результате многим командам удалось привлечь внимание к природном особенностям и
Здвинск. История в книгах
В Здвинском архиве оформлена выставка к 80-летию Новосибирской области. Первый раздел — «В книжной памяти история области» — освещает историю региона по официальным документам. В разделе «Живет село — живет Россия» представлена история района, его достижения в сельскохозяйственной отрасли, базовой для местных жителей. Третья часть экспозиции названа так, что комментариев не требуется: «На них земля держится».
Кстати, посетителям выставки напоминают, что село Здвинск историю ведет от первой маслодельной артели, которую организовал ссыльный на вечное поселение Моисей Станиславович Здвинский.
Венгерово. Ровесники региона
В старинном селе 2-я Петропавловка в преддверии юбилея региона решили поздравить жителей, которые тоже нынче отмечают 80-летие. Праздничная встреча «Судьба моих земляков в судьбе Новосибирской области» прошла в местном Доме культуры. В 1937 году родились три жителя села 2-я Петропавловка — Ефросинья Емельяновна Гейко, Тамара Дмитриевна Демакова и Александр Афанасьевич Чушников. Для юбиляров звучали песни, стихи, демонстрировались слайды, сопровождавшиеся сведениями из биографий ровесников области.
Александр Афанасьевич Чушников родился 6 февраля 1937 года. С юбилеем его поздравили глава сельсовета Василий Кудашев и председатель местного совета ветеранов. Стоит также отметить, что на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, Александру Афанасьевичу за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
Ордынское. Хроника малой родины
Третьекурсница Ордынского аграрного колледжа Ольга Синицина стала призером областной
Пятого апреля Андрей Гаврилов, Алексей Епифановский, Иван Янин и Ольга Синицина вновь выступили в Сибирском государственном университете геосистем и технологий и представили свои работы на основе книг Олега Лыкова «Ордынская хроника». Они рассказали слушателям о героических поступках земляков, о борьбе с неграмотностью в первые годы советской власти, о первых трактористах.
Юноши удостоились благодарственных писем и стали обладателями сертификатов 65-й студенческой
Карасук. Первая медаль
Первую памятную медаль «80 лет Новосибирской области» вручили в Карасукском районе. Ее обладателем стал Герой Социалистического Труда Геннадий Маркелович Горбунов, проживающий в селе
Осенью прошлого года Геннадий Горбунов отпраздновал 80-летний юбилей. По состоянию здоровья он не смог приехать на награждение в Новосибирск. Глава Карасукского района Александр Гофман в торжественной обстановке вручил Геннадию Маркеловичу юбилейную медаль, передал ему подарок (часы) от губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, поблагодарил за добросовестный труд на благо района, области и страны и пожелал ему крепкого здоровья.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 16 от 19 апреля 2017 года.