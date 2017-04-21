Районы готовятся встретить 80-летие Новосибирской области

Было представлено 138 экспонатов, большинство из них отличались разнообразием технических и творческих находок, имели оригинальные композиционные решения. Для учащихся местных школ были организованы экскурсии, во время которых ребята рассказывали сверстникам о своих изобретениях. Особенно отличились юные техники из барабинских школ № 92 и 93, а также из сел Новоярково, Зюзино и Казанцево.

В это же время прошла районная выставка декоративно-прикладного творчества «Живут на свете чудеса». Поскольку такие экспозиции давно стали традиционными, число участников год от года растет. На этот раз даже воспитатели детских садов решили принести поделки малышей. Всего было представлено почти пятьсот работ, выполненных в различных техниках: батик, бисероплетение, изонить, вязание крючком, вышивка бисером, резьба по дереву, оригами, квиллинг. Члены жюри отметили индивидуальность, оригинальный замысел большинства произведений и признались, что было очень сложно выбрать лучшие. Лауреатами и дипломантами в итоге стали 153 человека. За активное участие в подготовке выставки наградили также педагогов и родителей.

Болотное. Еще один юбилей

Средняя школа имени Героя Советского Союза Калистрата Бабахина в селе Зудово Болотнинского района отметила 105-летие. Поздравить педагогов и учеников, вручить почетные грамоты и подарки приехал заместитель главы Болотнинского района Вячеслав Грибовский. Поступили поздравления от депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко и Александра Шпикельмана.



Из стен школы вышло свыше тысячи выпускников, большинству из них стать во взрослой жизни достойными людьми помогли именно здесь. Многие приехали в этот памятный день, чтобы поблагодарить своих наставников.



История школы началась в 1912 году, когда в Зудово открылась первая церковно-приходская школа. С 1950 года одна из первых в районе Зудовская семилетка была реорганизована в среднюю школу. Электрического освещения в здании не было, пользовались керосиновыми лампами. Летом школьники работали в колхозе, на полученные деньги приобрели электрогенератор, своими силами протянули проводку. Школа стала первым зданием в селе, где появилось электричество.



Кстати, летом селу Зудово исполнится 330 лет.

Шестого мая в Краснозерском стартует уже ставший традиционным автопробег, приуроченный к Дню Победы. В нынешнем году он также будет посвящен 80-летнему юбилею Новосибирской области.

В прошлый раз было задействовано 20 единиц техники, в том числе автомобиль «Победа» и мотоцикл «Урал» военных лет. Нынче ожидается, что машин будет не менее 40. Маршрут первой колонны пройдет через села Локтенок, Нижнечеремошное, Веселовское, Зубково и поселок Успенский, второй — через села Полойка, Гербаево, Петропавловка и поселок Курьинский. Участники автопробега навестят ветеранов, возложат венки к памятникам героям.

Довольное. И музыка, и КВН

Школьники Доволенского района успешно выступили на открытом межрайонном фестивале-конкурсе юных пианистов «Живой родник».



Конкуренция была высокая: на праздник музыки приехали более 70 учащихся детских школ искусств из девяти районов области. Ребят распределили по трем возрастным группам и двум номинациям — «Сольное исполнение» и «Ансамбль, аккомпанемент». Оценивало выступления компетентное жюри из специалистов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Четверо юных музыкантов из Доволенского района стали дипломантами конкурса.

В начале апреля в Довольном прошло еще одно состязание — районный краеведческий фестиваль КВН «Сибирские горизонты». Его участникам нужно было не только продемонстрировать чувство юмора и находчивость, но и провести большую подготовительную работу в сотрудничестве с местными краеведами. В результате многим командам удалось привлечь внимание к природном особенностям и историко-культурному наследию своей местности.

Здвинск. История в книгах

В Здвинском архиве оформлена выставка к 80-летию Новосибирской области. Первый раздел — «В книжной памяти история области» — освещает историю региона по официальным документам. В разделе «Живет село — живет Россия» представлена история района, его достижения в сельскохозяйственной отрасли, базовой для местных жителей. Третья часть экспозиции названа так, что комментариев не требуется: «На них земля держится».

Кстати, посетителям выставки напоминают, что село Здвинск историю ведет от первой маслодельной артели, которую организовал ссыльный на вечное поселение Моисей Станиславович Здвинский.

Венгерово. Ровесники региона

В старинном селе 2-я Петропавловка в преддверии юбилея региона решили поздравить жителей, которые тоже нынче отмечают 80-летие. Праздничная встреча «Судьба моих земляков в судьбе Новосибирской области» прошла в местном Доме культуры. В 1937 году родились три жителя села 2-я Петропавловка — Ефросинья Емельяновна Гейко, Тамара Дмитриевна Демакова и Александр Афанасьевич Чушников. Для юбиляров звучали песни, стихи, демонстрировались слайды, сопровождавшиеся сведениями из биографий ровесников области.



Александр Афанасьевич Чушников родился 6 февраля 1937 года. С юбилеем его поздравили глава сельсовета Василий Кудашев и председатель местного совета ветеранов. Стоит также отметить, что на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, Александру Афанасьевичу за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области вручили благодарственное письмо губернатора Владимира Городецкого.

Ордынское. Хроника малой родины

Третьекурсница Ордынского аграрного колледжа Ольга Синицина стала призером областной научно-практической конференции студентов. В рамках проекта «История моей малой Родины» юноши и девушки под руководством преподавателя истории Оксаны Запрягаевой ведут исследовательскую работу, второй год наравне со студентами высших учебных заведений Новосибирска представляют свои доклады на конференции.



Пятого апреля Андрей Гаврилов, Алексей Епифановский, Иван Янин и Ольга Синицина вновь выступили в Сибирском государственном университете геосистем и технологий и представили свои работы на основе книг Олега Лыкова «Ордынская хроника». Они рассказали слушателям о героических поступках земляков, о борьбе с неграмотностью в первые годы советской власти, о первых трактористах.



Юноши удостоились благодарственных писем и стали обладателями сертификатов 65-й студенческой научно-практической конференции, а Ольга Синицина завоевала второе место.

Карасук. Первая медаль

Первую памятную медаль «80 лет Новосибирской области» вручили в Карасукском районе. Ее обладателем стал Герой Социалистического Труда Геннадий Маркелович Горбунов, проживающий в селе Шилово-Курья. Вся его жизнь связана с сельским хозяйством: сначала Геннадий Маркелович отработал 41 год в колхозе «Вперед к коммунизму», потом 25 лет трудился механизатором на тракторах всех марок и зерноуборочном комбайне, а последние 15 лет был механиком по трудоемким процессам и заведующим ремонтно-технической мастерской. В 1995 году Герой Социалистического Труда организовал фермерское хозяйство.

Осенью прошлого года Геннадий Горбунов отпраздновал 80-летний юбилей. По состоянию здоровья он не смог приехать на награждение в Новосибирск. Глава Карасукского района Александр Гофман в торжественной обстановке вручил Геннадию Маркеловичу юбилейную медаль, передал ему подарок (часы) от губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, поблагодарил за добросовестный труд на благо района, области и страны и пожелал ему крепкого здоровья.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 16 от 19 апреля 2017 года.