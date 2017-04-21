Единственные в Москве цветочные часы заведут 1 мая

1 мая в парке Победы на Поклонной горе запустят единственные в Москве цветочные часы. Для их оформления специалисты по озеленению высадят более 12 тысяч виол. У этих часов цветочный циферблат, единую ландшафтную композицию с ним составляет клумба в виде слова «Москва».

Всего на склоне у входа в парк Победы появится 12 719 виол трех цветов — синего, белого и желтого. Общая площадь посадки — более 180 квадратных метров.

Всего на склоне у входа в парк Победы появится 12 719 виол трех цветов — синего, белого и желтого. Общая площадь посадки — более 180 квадратных метров.

Виолы начнут высаживать в клумбы уже на следующей неделе. Влагоустойчивый механизм цветочных часов находится прямо в почве. Он вращает две стрелки: часовую длиной три с половиной метра и минутную — четыре с половиной метра. На зимний период часовую станцию, каркас циферблата, стрелки и механизм демонтируют. После проводится профилактика часового механизма (очистка от грязи, смазка осей и другое). Клумбу на зиму засыпают разноцветной декоративной щепой. В апреле всё снова проверяют, смазывают и монтируют, а затем разбивают цветник.