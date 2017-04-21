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10:37 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Единственные в Москве цветочные часы заведут 1 мая

Для оформления часов на Поклонной горе используют более 12 тысяч виол.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

1 мая в парке Победы на Поклонной горе запустят единственные в Москве цветочные часы. Для их оформления специалисты по озеленению высадят более 12 тысяч виол. У этих часов цветочный циферблат, единую ландшафтную композицию с ним составляет клумба в виде слова «Москва».

Всего на склоне у входа в парк Победы появится 12 719 виол трех цветов — синего, белого и желтого. Общая площадь посадки — более 180 квадратных метров.

Виолы начнут высаживать в клумбы уже на следующей неделе. Влагоустойчивый механизм цветочных часов находится прямо в почве. Он вращает две стрелки: часовую длиной три с половиной метра и минутную — четыре с половиной метра. На зимний период часовую станцию, каркас циферблата, стрелки и механизм демонтируют. После проводится профилактика часового механизма (очистка от грязи, смазка осей и другое). Клумбу на зиму засыпают разноцветной декоративной щепой. В апреле всё снова проверяют, смазывают и монтируют, а затем разбивают цветник.

«На клумбу “Часы” уже установили стрелки. 29 апреля, во время общегородского субботника, мы планируем высадить на циферблат и в клумбу “Москва” все цветы. В ночь с 30 апреля на 1 мая часы запустят», — сообщили в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе.

Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие, поэтому увидеть точное время на цветочных часах можно будет круглосуточно. Цветочная “Москва” также подсвечивается.
Сообщение  пресс-службы парка Победы на Поклонной горе

Виолы будут украшать склон Поклонной горы приблизительно до середины июня. Когда они отцветут, на их место высадят более 17 тысяч бегоний, которые будут радовать глаз до середины октября. Для циферблата используют порядка 7,5 тысячи розовых и белых вечноцветущих бегоний, а также красных бегоний, листья которых имеют бордовый оттенок. Клумба «Москва», в отличие от цветочных часов, в июне станет монохромной — ее украсят больше 10 тысяч красных бегоний. Также склон наполнят декоративно-лиственными растениями — это кохия и полукустарник альтернантера бетзикиана.

Циферблат из живых цветов вместе с клумбой в виде слова «Москва» украшает Поклонную гору с июля 2001 года.

После запуска цветочные часы были зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие.

Средняя высота букв клумбы «Москва» достигает почти 6,9 метра. Диаметр их циферблата — 11 метров. Для сравнения, часы-куранты на Спасской башне имеют диаметр чуть более шести метров.

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