Единственные в Москве цветочные часы заведут 1 мая
Для оформления часов на Поклонной горе используют более 12 тысяч виол.
Для оформления часов на Поклонной горе используют более 12 тысяч виол.
1 мая в парке Победы на Поклонной горе запустят единственные в Москве цветочные часы. Для их оформления специалисты по озеленению высадят более 12 тысяч виол. У этих часов цветочный циферблат, единую ландшафтную композицию с ним составляет клумба в виде слова «Москва».
Виолы начнут высаживать в клумбы уже на следующей неделе. Влагоустойчивый механизм цветочных часов находится прямо в почве. Он вращает две стрелки: часовую длиной три с половиной метра и минутную — четыре с половиной метра. На зимний период часовую станцию, каркас циферблата, стрелки и механизм демонтируют. После проводится профилактика часового механизма (очистка от грязи, смазка осей и другое). Клумбу на зиму засыпают разноцветной декоративной щепой. В апреле всё снова проверяют, смазывают и монтируют, а затем разбивают цветник.
«На клумбу “Часы” уже установили стрелки. 29 апреля, во время общегородского субботника, мы планируем высадить на циферблат и в клумбу “Москва” все цветы. В ночь с 30 апреля на 1 мая часы запустят», — сообщили в
Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие, поэтому увидеть точное время на цветочных часах можно будет круглосуточно. Цветочная “Москва” также подсвечивается.
Виолы будут украшать склон Поклонной горы приблизительно до середины июня. Когда они отцветут, на их место высадят более 17 тысяч бегоний, которые будут радовать глаз до середины октября. Для циферблата используют порядка 7,5 тысячи розовых и белых вечноцветущих бегоний, а также красных бегоний, листья которых имеют бордовый оттенок. Клумба «Москва», в отличие от цветочных часов, в июне станет монохромной — ее украсят больше 10 тысяч красных бегоний. Также склон наполнят
Циферблат из живых цветов вместе с клумбой в виде слова «Москва» украшает Поклонную гору с июля 2001 года.
Средняя высота букв клумбы «Москва» достигает почти 6,9 метра. Диаметр их циферблата — 11 метров. Для сравнения,