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07:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

40 нелегалов выявили в Иркутске, 9 из них вышлют на родину

Все нелегалы, которых намереваются выслать, граждане Узбекистана.

Антитеррористические рейды прошли в Иркутске. В результате проверок бойцы СОБР и ОМОН совместно с сотрудниками МВД и ФСБ выявили 40 нелегальных иностранцев.

Из всех задержанных во время рейдов, в спецприемник помещено 9 человек граждан Узбекистана для дальнейшего выдворения из РФ.

Кстати, контроль за пребыванием иностранцев на территории Иркутской области ужесточен. Ежедневно проверяются рынки, промышленные склады, строительные площадки, оптовые базы, кафе и рестораны, где работают иностранцы. Все это делается для предотвращения недопущения террористических угроз.

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