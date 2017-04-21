Часовню XVII века воссоздают в Тальцах

Как сообщает 21 апреля 2017 года. пресс-служба правительства Иркутской области, после благословения митрополита Иркутского и Ангарского Вадима на строительство был заложен фундамент и первые три венца объекта.

Возведение часовни — один из этапов восстановления Илимского острога, который является единственной в мире деревянной крепостью, сохранившейся до сих пор. Её элементы — несколько сохранившихся зданий, которые являются памятниками деревянного зодчества, — передали в Тальцы в 1969−73 годах, когда готовили ложе для создания Усть-Илимского водохранилища.

В 1984 году в Тальцах закончилась реставрация главного сооружения Илимского острога — Спасской башни, которая сейчас является символом музея, в 1991 году восстановили Казанскую церковь. В дополнение к ним сейчас посетители музея могут посетить три восстановленных башни Илимского острога, гостиный двор, приказную и караульную избы, соляной амбар, установлен тын — ограждение из пятиметровых стволов сосны.

К 21 июля в Тальцах планируют завершить восстановление острожной часовни, также в этом году возведут оружейный амбар. Копии оружия XVII века для него уже поступили. Для полного завершения реконструкции Илимского острога необходимо восстановить пятиглавую церковь, колокольню высотой 12 м и воеводский двор.