Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Специалисты выяснили, что такое измена
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
08:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коммунисты Хабаровска принесут цветы вождю в день рождения

По всему городу планируются небольшие мероприятия возле мемориалов российского революционера.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Коммунисты в Хабаровске отметят 147-летие Владимира Ленина. По всей дальневосточной столице планируются массовые возложения цветов к мемориалам российского революционера, сообщил корр. ИА AmurMedia лидер фракции КПРФ Виктор Постников.

22 апреля все коммунисты России празднуют 147-летие Владимира Ленина. По заверению Виктора Постникова, по этому случаю они планируют провести небольшие мероприятия, которые пройдут не только в Хабаровске, но и по всему краю.

— Завтра у нас планируется возложение цветов возле памятников и монументов, посвященных Ленину. Мероприятия пройдут по всему краю. В Хабаровске планируется до пяти акций. Всего у нас памятники стоят на центральной площади, второй находится у РЭБ флота, в Кировском, Железнодорожном районе и в поселке имени Горького. Возложение запланировано на 10.00. Я лично будут на площади Ленина, это дело святое, — сообщил Виктор Постников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Два колеса счастья: ТОП-5 хабаровских веломагазинов
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Выходца из России подозревают по делу о взрыве в Дортмунде
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь