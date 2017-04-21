Коммунисты Хабаровска принесут цветы вождю в день рождения

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Коммунисты в Хабаровске отметят 147-летие Владимира Ленина. По всей дальневосточной столице планируются массовые возложения цветов к мемориалам российского революционера, сообщил корр. ИА AmurMedia лидер фракции КПРФ Виктор Постников.

22 апреля все коммунисты России празднуют 147-летие Владимира Ленина. По заверению Виктора Постникова, по этому случаю они планируют провести небольшие мероприятия, которые пройдут не только в Хабаровске, но и по всему краю.

— Завтра у нас планируется возложение цветов возле памятников и монументов, посвященных Ленину. Мероприятия пройдут по всему краю. В Хабаровске планируется до пяти акций. Всего у нас памятники стоят на центральной площади, второй находится у РЭБ флота, в Кировском, Железнодорожном районе и в поселке имени Горького. Возложение запланировано на 10.00. Я лично будут на площади Ленина, это дело святое, — сообщил Виктор Постников.