В роще Студгородка Красноярска проложат пешеходный бульвар

В июне начнется благоустройство пешеходного бульвара «Студенческий» в Березовой роще, который свяжет корпуса СФУ, расположенные на проспекте Свободный и улице Академика Киренского.

Как сообщается в корпоративном издании вуза «Новая университетская жизнь», необходимость проекта обусловлена тремя основными факторами — это выстраивание прямого сообщения между площадками университета, обеспечение безопасности студентов и горожан, снижение неконтролируемой пешеходной нагрузки на зеленую рощу Октябрьского района.

Отмечается, что проект бульвара разрабатывался с учетом существующего рельефа местности, уже проложенных тропинок и растущих деревьев. Он не предполагает вырубку зеленых насаждений и сооружение отдельно стоящих объектов; лесной массив будет полностью сохранен.

Проект предусматривает устройство покрытия переходного типа: брусчатое по тротуарам и асфальтобетонное по ступеням и ступопандусам. Кроме того, проектом предусматривается восстановление озеленения вдоль всех тротуаров по обеим сторонам.