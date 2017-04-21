В Екатеринбурге перекроют центр города из-за репетиции парада Победы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Движение транспорта остановят на нескольких улицах: проспекте Ленина от Московской до Луначарского, на Бориса Ельцина и на улице 8 Марта до Малышева. Изменят маршрут 11 автобусов, в объезд пустят трамваи, идущие по Ленина.

№ 13, 13а при движении к остановке «Площадь 1905 г.» укоротят до остановки «Проспект Ленина», направив автобусы по кольцу Центральной гостиницы на улице Малышева.

№ 21 направят в обоих направлениях по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев.

№ 23, 57, 57а направят в обоих направлениях по улицам 8 Марта, Малышева, К. Либкнехта.

№ 28 направят при движении к остановке «Горбольница № 7» по улицам Репина, Малышева, Бажова, пр. Ленина, в обратном направлении к остановке «Радиоколледж» по улицам пр. Ленина, Мамина Сибиряка, Малышева, Репина.

№ 32 при движении к остановке «Драмтеатр» укоротят до остановки «Трансагентство», направив автобусы по улицам Восточной, Малышева, Бажова, пр. Ленина, в направлении к остановке «мкн Компрессорный» по улицам пр. Ленина, Восточной.

№ 50, 54 направят к остановке «УрФУ» по улицам 8 Марта, Малышева, Бажова, пр. Ленина, в обратном направлении по улицам пр. Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, 8 Марта.

№ 61 направят к остановке «Пехотинцев» по улицам пр. Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, Репина.

Добавим, что аналогичные перекрытия запланированы на 25 и 28 апреля, на 2 и 5 мая.