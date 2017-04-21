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08:15 (мск), источник: VN.ru

Состояние школьных автобусов проверят по указанию губернатора

Повысить уровень безопасности пассажирских перевозок, особенно детских. Такую задачу поставил вчера губернатор Новосибирской области на региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

Несмотря на общее снижение аварийности на дорогах нашего региона, нарушений правил перевозки пассажиров по-прежнему немало. Это касается как междугородних, городских и международных маршрутов, так и, к сожалению, детских поездок. Проблемы есть и в техническом состоянии школьных автобусов, и в самой организации движения. В ГИБДД говорят: где-то к медицинскому осмотру подходят формально, где-то механиков и врачей нет вообще.

Особое внимание, по мнению специалистов, следует уделить безопасности на дороге непосредственно рядом со школой.

У каждого образовательного учреждения должны быть лежачие полицейские, знаки, разметка и светофоры.

— Мы должны выполнять распоряжение президента, и другого не дано, это касается и городских, и сельских школ, хотя там и нет асфальта, но все меры по обеспечению безопасного перехода через проезжую часть около школ должны быть приняты. К 1 сентября все работы должны быть проведены надлежащим образом и на 100%, — подчеркнул Владимир Городецкий.

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