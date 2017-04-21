Состояние школьных автобусов проверят по указанию губернатора

Несмотря на общее снижение аварийности на дорогах нашего региона, нарушений правил перевозки пассажиров по-прежнему немало. Это касается как междугородних, городских и международных маршрутов, так и, к сожалению, детских поездок. Проблемы есть и в техническом состоянии школьных автобусов, и в самой организации движения. В ГИБДД говорят: где-то к медицинскому осмотру подходят формально, где-то механиков и врачей нет вообще.

Особое внимание, по мнению специалистов, следует уделить безопасности на дороге непосредственно рядом со школой.

У каждого образовательного учреждения должны быть лежачие полицейские, знаки, разметка и светофоры.

— Мы должны выполнять распоряжение президента, и другого не дано, это касается и городских, и сельских школ, хотя там и нет асфальта, но все меры по обеспечению безопасного перехода через проезжую часть около школ должны быть приняты. К 1 сентября все работы должны быть проведены надлежащим образом и на 100%, — подчеркнул Владимир Городецкий.