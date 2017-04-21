Вредные выбросы в атмосферу производят в Омске больше 450 предприятий

В Омске срочно обновляют реестр предприятий, загрязняющих окружающую среду. Как известно, все осуществляющие выбросы объекты должны быть в обязательном порядке зарегистрированы и поставлены на государственный учет.

По последним данным, сейчас в городе 457 подобных объектов и все предприятия, имеющие их на балансе, должны вносить плату за загрязнение атмосферы. Но, если в ходе масштабной ревизии будут обнаружены новые объекты, владельцы которых не зарегистрировали их должным образом, то им грозят серьезные штрафы.

По словам советника департамента общественной безопасности администрации Омска Рината Валитова, в Кодексе РФ об административных правонарушениях есть статья 8.46, где прописаны все меры административной ответственности за подобные нарушения. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Так, для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не поставивших загрязняющие окружающие объекты на учет, штраф составит от 30 000 до 100 000 рублей. Должностные лица заплатят от 5000 до 20 000 рублей.

Постановка на учет осуществляется бесплатно. Кстати, частные предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, несут такую же ответственность, как и юридические лица.

Отметим, что после серии выбросов, начавшихся в Омске после 8 марта, власти обеспокоились экологическими проблемами. Замеры показали, что в атмосферу попадает одорант этилмеркаптан, причем в некоторые из дней его концентрация в воздухе превышала предельно допустимые нормы в 400 раз. Источник загрязнения так и не найден.