Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Специалисты выяснили, что такое измена
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
08:17 (мск), источник: Om1.ru

Вредные выбросы в атмосферу производят в Омске больше 450 предприятий

После серии масштабных выбросов, источник которых не найден, власти решили срочно обновить реестр предприятий, загрязняющих окружающую среду. Нарушителям грозят большими штрафами.

В Омске срочно обновляют реестр предприятий, загрязняющих окружающую среду. Как известно, все осуществляющие выбросы объекты должны быть в обязательном порядке зарегистрированы и поставлены на государственный учет.

По последним данным, сейчас в городе 457 подобных объектов и все предприятия, имеющие их на балансе, должны вносить плату за загрязнение атмосферы. Но, если в ходе масштабной ревизии будут обнаружены новые объекты, владельцы которых не зарегистрировали их должным образом, то им грозят серьезные штрафы.

По словам советника департамента общественной безопасности администрации Омска Рината Валитова, в Кодексе РФ об административных правонарушениях есть статья 8.46, где прописаны все меры административной ответственности за подобные нарушения. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Так, для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не поставивших загрязняющие окружающие объекты на учет, штраф составит от 30 000 до 100 000 рублей. Должностные лица заплатят от 5000 до 20 000 рублей.

Постановка на учет осуществляется бесплатно. Кстати, частные предприниматели, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, несут такую же ответственность, как и юридические лица.

Отметим, что после серии выбросов, начавшихся в Омске после 8 марта, власти обеспокоились экологическими проблемами. Замеры показали, что в атмосферу попадает одорант этилмеркаптан, причем в некоторые из дней его концентрация в воздухе превышала предельно допустимые нормы в 400 раз. Источник загрязнения так и не найден.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назаров дал на турнир имени Тищенко 900 тысяч
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Выходца из России подозревают по делу о взрыве в Дортмунде
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь