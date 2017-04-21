Максимум падающих звёзд жители Иркутской области увидят 22 апреля

Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе Иркутского планетария. Максимум активности ожидается в 20 часов по местному времени.

«В это время ещё относительно светло, а созвездие Лиры, в направлении которого лежит радиант потока, невысоко над горизонтом на востоке — не самое удачное время и положение созвездия для наблюдений, — комментирует пресс-секретарь Евгения Скареднева. — Но это не значит, что Лирид не будет видно, ведь поток активен, значит, ночью, когда стемнеет, есть шанс увидеть метеоры. Чем дальше от города вы их будете наблюдать, тем лучше».

Иркутский планетарий 20 апреля начинает серию выездных наблюдений, которая продлится до 30 апреля. Наблюдения ведутся на площадке Глубокая на берегу Байкала. Каждый ясный вечер иркутские астрономы встречают всех желающих в кафе «Каретный двор» на 72 км Култукского тракта. Наблюдения начинаются в 23 часа и продолжаются примерно до трех часов ночи, с перерывом. В Иркутск возвращаемся к половине пятого — пяти утра. Стоимость участия — 1000 рублей взрослый, 500 рублей школьник. Группам от четырёх человек — скидка 20%. За ночь удаётся наблюдать до 20 объектов глубокого космоса — галактики, туманности, звёздные скопления, двойные звёзды.

Метеорный поток продлится до 25 апреля, в среднем можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час.