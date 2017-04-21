Хабаровский край вошел в топ-5 регионов с завышенным нормативом на ОДН по холодной воде

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

По ОДН на холодную воду Хабаровский край вошел в топ-5 регионов с завышенными нормативами. Федеральный проект «Управдом» представил карту нормативов общедомовых нужд по итогам проведенного мониторинга в регионах России. О его результатах рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполкоме «Единой России».

«Мы выявили, что по стандартам ОДН холодной воды у 9 из 76 регионов нормативы высокие, у 48 средние, у 19 — минимальные. По горячей воде нормативы по ОДН высокие в 7 регионах, где на одну мойку общедомового имущества тратится 180 литров воды на 1 кв. метр общедомовой площади, у 48 регионов нормативы средние, у 27 минимальные. По нормативам ОДН в части электроэнергии — в “красной зоне” находятся 24 региона, в зеленой — 30, в желтой — 25 регионов», — сказал Качкаев.

Как сообщил координатор проекта «Управдом» в Хабаровском крае Евгений Солоненко, мониторинг нормативов по ОДН на территории региона проходил в феврале-марте этого года.

Результаты мониторинга в регионах по ОДН внесены на три карты: по нормативам горячей и холодной воды, а также электроэнергии. В каждой карте регионы разделены по трем градациям. Первая — зеленая, в нее попадают те регионы, которые приняли минимальные нормативы. Вторая — желтая, в нее попали те регионы, которые находятся в промежутке между минимальными и максимальными нормативами в стране. И красная, где нормативы по ОДН максимальные.

«Нормативы на электроэнергию и горячую воду в Хабаровском крае средние по стране, а вот нормативы ОДН на холодную воду в регионе оказались сильно завышены. К сожалению, Хабаровский край вошел в топ-5 субъектов с самыми высокими показателями», — рассказал Солоненко.

Региональный координатор проекта «Управдом» напомнил, что в настоящее время в Госдуме идет подготовка законопроекта об изменениях в Жилищный кодекс, которые предполагают, что в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, плата за ОДН будет считаться по ним. При этом она должна быть не выше установленного в регионе норматива.

Кроме того, к 1 июня этого года субъекты РФ должны утвердить новые нормативы по ОДН.

«Согласно Постановлению Правительства “О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества МКД”, всем регионам, в том числе и Хабаровскому краю, в срок до 1 июня необходимо проанализировать все нормативы по стоимости ОДН и привести их в соответствие с потребностями дома», — заключил Солоненко.