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08:33 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске появится улица Евгения Евтушенко

Депутаты городского Собрания Магнитогорска намерены оставить память о поэте на карте города, дав его имя одной из улиц города.

В Магнитке любят поэта. Евтушенко в 1976 году приезжал в город металлургов, побывал на металлургическом комбинате. Он читал свои стихи, общался с рабочими. Называл Магнитку святым местом для каждого советского человека. Старшее поколение хорошо помнит этот визит.

Городское управление архитектуры и администрация Правобережного района внесли предложение в городское Собрание присвоить имя Евгения Евтушенко одной из улиц в посёлке «Западный-1».

Решение будет принято в ближайший вторник, 25 апреля.

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