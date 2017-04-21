В Магнитогорске появится улица Евгения Евтушенко

В Магнитке любят поэта. Евтушенко в 1976 году приезжал в город металлургов, побывал на металлургическом комбинате. Он читал свои стихи, общался с рабочими. Называл Магнитку святым местом для каждого советского человека. Старшее поколение хорошо помнит этот визит.

Городское управление архитектуры и администрация Правобережного района внесли предложение в городское Собрание присвоить имя Евгения Евтушенко одной из улиц в посёлке «Западный-1».

Решение будет принято в ближайший вторник, 25 апреля.