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08:34 (мск), источник: Вести - Пермь

Погода не балует

Управление МЧС Пермского края распространило сообщение о резком ухудшении погодных условий.

Источник: Вести - Пермь

Управление МЧС Пермского края распространило сообщение о резком ухудшении погодных условий — в отдельных районах гололед, сильные осадки и даже метель. Ветер усилится до 25 метров в секунду.

Особо сложная ситуация может быть на автотрассах, особенно на подъемах. Спасатели призывают не покидать дома без необходимости.

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