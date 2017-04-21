Погода не балует

Управление МЧС Пермского края распространило сообщение о резком ухудшении погодных условий — в отдельных районах гололед, сильные осадки и даже метель. Ветер усилится до 25 метров в секунду.

Особо сложная ситуация может быть на автотрассах, особенно на подъемах. Спасатели призывают не покидать дома без необходимости.