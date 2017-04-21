С главной гостиницы на въезде в Челябинск исчезла буква «Ч»
В соцсетях горожане пишут, что живут теперь в «Елябинске».
В соцсетях горожане пишут, что живут теперь в «Елябинске».
Буква «Ч» исчезла из названия гостиницы на железнодорожном вокзале, сообщает горожанин Евгений Аверьянов.
Вчера, 20 апреля, Евгений выложил в соцсети фотографию гостиницы, в названии которой отсутствует первая буква.
«Не знаю как вы, а я живу в Елябинске», — комментирует автор снимка.
В
«Буква на крыше гостиницы на железнодорожном вокзале Челябинска будет установлена 21 апреля. Замена производится работниками вокзала в плановом порядке. Буквы регулярно осматривают и при выявлении повреждений заменяют на новые», — рассказывают в