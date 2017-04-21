С главной гостиницы на въезде в Челябинск исчезла буква «Ч»

Буква «Ч» исчезла из названия гостиницы на железнодорожном вокзале, сообщает горожанин Евгений Аверьянов.

Вчера, 20 апреля, Евгений выложил в соцсети фотографию гостиницы, в названии которой отсутствует первая буква.

«Не знаю как вы, а я живу в Елябинске», — комментирует автор снимка.