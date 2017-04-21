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08:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

С главной гостиницы на въезде в Челябинск исчезла буква «Ч»

В соцсетях горожане пишут, что живут теперь в «Елябинске».

Буква «Ч» исчезла из названия гостиницы на железнодорожном вокзале, сообщает горожанин Евгений Аверьянов.

Вчера, 20 апреля, Евгений выложил в соцсети фотографию гостиницы, в названии которой отсутствует первая буква.

«Не знаю как вы, а я живу в Елябинске», — комментирует автор снимка.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что новая буква «Ч» будет установлена сегодня к обеду.

«Буква на крыше гостиницы на железнодорожном вокзале Челябинска будет установлена 21 апреля. Замена производится работниками вокзала в плановом порядке. Буквы регулярно осматривают и при выявлении повреждений заменяют на новые», — рассказывают в пресс-службе.

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