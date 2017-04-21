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08:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области назвали список больниц, где незаконно брали деньги с пациентов

Были выявлены десятки случаев, когда с омичей брали плату за бесплатную помощь.

Обширный доклад на тему нарушений в сфере медицинского обслуживания за 2016 год представил уполномоченный по правам человека Омской области Виктор Лохичев, куда вошли жалобы на качество помощи, на результаты медико-социальной экспертизы, на платные операции, которые должны покрываться полисом обязательного медстрахования.

К примеру, пенсионерку, жительницу Омска, вынудили заплатить 9 тысяч рублей за операцию в МСЧ-4, которую должны были провести бесплатно. Для этого женщине пришлось выйти работу, чтобы собрать средства.

 — Крайне неприятно было узнавать об уголовных делах, фигурантами которых являлись медицинские работники, незаконно получавшие деньги от пациентов за медицинские услуги либо причинившие вред здоровью пациента. Вина некоторых из них впоследствии была установлена судом, — сообщает в докладе Лохичев. — Невольно напрашивается вывод: недобросовестные медицинские работники ничем и никем не ограничены в совершении злоупотреблений.

Подобные случаи также зафиксированы в БСМП-1 (покупка пациентами за свой счет металлоконструкций для остеосинтеза, оплата дистанционной литотрипсии), Клиническом онкологическом диспансере (за консультации онкологов и проведение лабораторных исследований), МСЧ-9 (проведение оперативного и лапароскопического вмешательств), Тевризской ЦРБ (за лекарства при лечении в стационаре), Городской больнице № 2 (за томографию и дуплексное сканирование сосудов, ЭКГ), ГКБ № 11 (оплата МРТ при стационарном лечении, МСКТ по направлению врача), Калачинской ЦРБ (лечась в стационаре, пациент сам купил лекарства и медизделия), Колосовской ЦРБ (платные услуги отоларинголога).

Также распространена проблема получения талона на бесплатное диагностическое обследование: Городская больница № 2, тот же онкологический диспансер, городские поликлиник № 6, 8, 10, Павлоградская ЦРБ, МСЧ-7.

 — Большинство из перечисленных проблем могли быть решены непосредственно в медицинских учреждениях при надлежащей организации их работы, что, безусловно, предполагает внимательное отношение медицинских работников к нуждам пациентов и неформальное желание оперативно разрешить назревающий конфликт, — отмечает Лохичев.

А на некачественные услуги чаще всего жаловались в ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н., городские больницы № 3 и 8, городская стоматологическую поликлинику № 3, МСЧ- 4, Черлакскую ЦРБ, что признали в страховых медицинских организациях. В целом, говорится в докладе, несоблюдение стандартов медицинской помощи выявлено в уже названной ГКБ № 1, БСМП-1, Саргатской ЦРБ, Крутинской ЦРБ, Омской ЦРБ, Знаменской ЦРБ, Одесской ЦРБ и других медучреждениях.

При этом права пациентов с тем же «успехом» нарушают и в частных больницах. Как добавил Лохичев, речь идет о таких организациях, как ООО «МЦСМ «Евромед», ООО «Центр современной медицины «Доктор САШ», а также в ООО «Фрезениус Медикал Кеа Омск», ООО «Медицинский центр «Сколиоз-диагностика», ООО «КВК «Виталь».

 — Характерными нарушениями стали оформление договоров, в которых отсутствует информация о наименовании исполнителя платных медицинских услуг, их стоимости, условиях и сроках предоставления, квалификации и сертификации специалистов; включение в договоры на оказание платных медицинских услуг условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, — говорится в докладе.

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