Есентаева назвала казахстанских мужчин закомплексованными

«У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности, что до сегодняшнего дня они нападают на слабую женщину, пусть теперь уже пером, опираясь на заповеди предков и личную можно сказать “верность”. Казахскому мужчине изменить невозможно, это преступление. Предлагаю ввести казнь, чтобы наши мужчины наконец успокоились и дальше продолжали бить себя в грудь с лозунгом “мы лучшие мужчины в мире, мы делаем наших женщин самыми счастливыми, мы подарили им беззаботную жизнь, мы уважаем своих жён, потому что мы исключительные”. У французов есть пословица “если тебе изменила жена, в этом виноват ты сам”, но это же французы, нашим нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что они исключительные», — говорится в посте.



Также знаменитость обратилась лично к Арману Сқабылұлы. «Уважаемый Арман-ага, насколько я помню, это не первое ваше письмо в мой адрес, раньше вас не устраивало мое творчество, теперь вот моя личная жизнь. Мне все-таки кажется, что вы непризнанный гений, и народ все никак не может принять ваш талант, а может у вас его просто нет? И вам снова пришлось обратить на себя внимание через моё имя? Сколько же вас таких, слабых и неуверенных в себе мужчин?.



И как же вы боитесь оказаться рогоносцами, потому что ваше эго превыше разума, к сожалению!» — иронизирует Есентаева.

Ранее Баян Есентаева дала эксклюзивное интервью порталу 365info.kz, в котором призналась в измене бывшему мужу.