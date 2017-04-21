Есентаева назвала казахстанских мужчин закомплексованными
Продюсер Баян Есентаева жестко ответила на критику со стороны журналиста Армана Сқабылұлы.
Продюсер Баян Есентаева жестко ответила на критику со стороны журналиста Армана Сқабылұлы.
На своей странице в Facebook Сқабылұлы обратился к Есентаевой, попросив ее не делать достоянием гласности личные проблемы взаимоотношений с бывшим супругом. Ответ не заставил себя долго ждать — Баян Есентаева опубликовала в Instagram разгромный пост.
«У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности, что до сегодняшнего дня они нападают на слабую женщину, пусть теперь уже пером, опираясь на заповеди предков и личную можно сказать “верность”. Казахскому мужчине изменить невозможно, это преступление. Предлагаю ввести казнь, чтобы наши мужчины наконец успокоились и дальше продолжали бить себя в грудь с лозунгом “мы лучшие мужчины в мире, мы делаем наших женщин самыми счастливыми, мы подарили им беззаботную жизнь, мы уважаем своих жён, потому что мы исключительные”. У французов есть пословица “если тебе изменила жена, в этом виноват ты сам”, но это же французы, нашим нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что они исключительные», — говорится в посте.
Также знаменитость обратилась лично к Арману Сқабылұлы. «Уважаемый
И как же вы боитесь оказаться рогоносцами, потому что ваше эго превыше разума, к сожалению!» — иронизирует Есентаева.
Ранее Баян Есентаева дала эксклюзивное интервью порталу 365info.kz, в котором призналась в измене бывшему мужу.