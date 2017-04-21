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08:37 (мск), источник: 365info.kz

Есентаева назвала казахстанских мужчин закомплексованными

Продюсер Баян Есентаева жестко ответила на критику со стороны журналиста Армана Сқабылұлы.

Источник: 365info.kz

На своей странице в Facebook Сқабылұлы обратился к Есентаевой, попросив ее не делать достоянием гласности личные проблемы взаимоотношений с бывшим супругом. Ответ не заставил себя долго ждать — Баян Есентаева опубликовала в Instagram разгромный пост.

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«У наших мужчин такой огромный комплекс неполноценности, что до сегодняшнего дня они нападают на слабую женщину, пусть теперь уже пером, опираясь на заповеди предков и личную можно сказать “верность”. Казахскому мужчине изменить невозможно, это преступление. Предлагаю ввести казнь, чтобы наши мужчины наконец успокоились и дальше продолжали бить себя в грудь с лозунгом “мы лучшие мужчины в мире, мы делаем наших женщин самыми счастливыми, мы подарили им беззаботную жизнь, мы уважаем своих жён, потому что мы исключительные”. У французов есть пословица “если тебе изменила жена, в этом виноват ты сам”, но это же французы, нашим нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что они исключительные», — говорится в посте.

Также знаменитость обратилась лично к Арману Сқабылұлы. «Уважаемый Арман-ага, насколько я помню, это не первое ваше письмо в мой адрес, раньше вас не устраивало мое творчество, теперь вот моя личная жизнь. Мне все-таки кажется, что вы непризнанный гений, и народ все никак не может принять ваш талант, а может у вас его просто нет? И вам снова пришлось обратить на себя внимание через моё имя? Сколько же вас таких, слабых и неуверенных в себе мужчин?.

И как же вы боитесь оказаться рогоносцами, потому что ваше эго превыше разума, к сожалению!» — иронизирует Есентаева.

Ранее Баян Есентаева дала эксклюзивное интервью порталу 365info.kz, в котором призналась в измене бывшему мужу.

Комментарии
1
Елена Щербакова
Баян! Вы, конечно, смелая женщина, способна на многие экстраординарные поступки! Но вы должны знать, как никто другой, что мужчины с комплексами неполноценности не способны ни на что созидательное, а только на злобу и месть! Держитесь от таких подальше. Тявкать в ваш адрес они будут ещё долго. Ничего личного, только знание психологии...
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