В Екатеринбурге авиация вновь примет участие в параде в День Победы
Авиация Центрального военного округа вновь примет участие в параде в День Победы в Екатеринбурге.
Авиация Центрального военного округа вновь примет участие в параде в День Победы в Екатеринбурге.
Как сообщили Накануне.RU в
В Екатеринбурге, где находится штаб округа, пролетят около 20 единиц авиационной техники 14-й армии ВВС и ПВО. Взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, вертолеты и самолеты сформируют парадный строй в небе. Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.
Добавим, что авиация ЦВО также примет участие в парадах в Новосибирске, Красноярске и Самаре.