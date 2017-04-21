В Екатеринбурге авиация вновь примет участие в параде в День Победы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, вертолеты пролетят на высоте 150−200 м, самолеты — 300−450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд.

В Екатеринбурге, где находится штаб округа, пролетят около 20 единиц авиационной техники 14-й армии ВВС и ПВО. Взлетев с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, вертолеты и самолеты сформируют парадный строй в небе. Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.

Добавим, что авиация ЦВО также примет участие в парадах в Новосибирске, Красноярске и Самаре.