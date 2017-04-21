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08:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии школьник был удален с досрочного ЕГЭ за мобильный телефон

УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане досрочная сдача ГИА (государственная итоговая аттестация) прошла в штатном режиме, без технологических сбоев. В ходе проверки знаний были соблюдены все меры информационной безопасности. В экзаменационных аудиториях велось видеонаблюдение. Изображение в режиме онлайн транслировалось на экраны ситуационного центра Обрнадзора РБ.

По данным пресс-службы РСМ в РБ, одно нарушение было зафиксировано в Стерлитамаке. Участника ЕГЭ удалили за наличие сотового телефона. В 2017 году пересдать экзамены он уже не сможет.

Традиционно за ходом проведения ГИА наблюдают общественники. Практика привлечения на экзамены добровольцев реализуется Российским Союзом Молодежи (РСМ) совместно с Рособрнадзором с 2014 года.

В республике команду Корпуса общественных наблюдателей РСМ РБ курирует Наталья Шаймуратова. Она пришла в проект в 2015 году, узнав о нем в социальных сетях.

«Я прошла через весь процесс сдачи ЕГЭ, поэтому понимаю насколько это волнительно. Решила присоединиться к Корпусу, прошла обучение, тестирование и через некоторое время поехала с командой в Самару для проведения мониторинга», — поделилась Наталья.

За три года работы РСМ РБ подготовил около 300 наблюдателей, которые выезжали в Самарскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Республики Татарстан и Марий Эл. В нынешнем году подготовили и обучили 150 человек, 13 из них участвовали в проведении мониторинга досрочного периода ЕГЭ в Уфе и Стерлитамаке. В основном в проекте задействованы студенты гуманитарных специальностей, но есть среди уфимских наблюдателей и пенсионер Рафаэль Габитов, который уже второй год активно работает в команде на всех этапах.

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