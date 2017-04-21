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08:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии начинается прием заявок на получение 300 тысяч за первенца

Матпомощь полагается как минимум 2200 семьям.

Источник: Комсомольская правда

Прием документов на получение 300 тысяч за первого ребенка начнется в мае этого года. Рассчитывать на матпомощь могут супруги, возраст которых не превышает 35 лет, а семья признана по закону нуждающейся в улучшении жилищных условий.

При этом у супругов должны быть средства на приобретение жилья: потратить 300 тысяч можно только на покупку дома или квартиры, первоначальный взнос по ипотеке или на погашение суммы основного долга и уплату процентов по кредиту.

Есть нюансы: под действие новой программы попадут первенцы, рожденные с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно. Матери-одиночки получить денежный бонус не смогут, а вот мужчины, ставшие отцами во второй или даже третий раз — вполне: если нынешняя жена рожает первенца.

В городской мэрии отметили, что семей, попадающих под вышеуказанные критерии, уже порядка 2200. То есть на реализацию проекта понадобится минимум 660 млн рублей. Максимум, на который рассчитывают в правительстве, — 1 млрд рублей, сообщил заместитель председателя госкомитета по строительству РБ Егор Родин.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Сейчас этого никто не скажет точно — регламент пока не утвердили. Но если вы собираетесь претендовать на 300 тысяч за первенца, уже можно получить справку из администрации района по месту жительства о том, что вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий. С этой выпиской потом нужно будет обратиться в Госкомитет по строительству или в один из уфимских МФЦ.

Как только появится более конкретная информация, «Комсомолка» обязательно напечатает пошаговую инструкцию — следите за публикациями.

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