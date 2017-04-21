В Башкирии начинается прием заявок на получение 300 тысяч за первенца
Матпомощь полагается как минимум 2200 семьям.
Матпомощь полагается как минимум 2200 семьям.
Прием документов на получение 300 тысяч за первого ребенка начнется в мае этого года. Рассчитывать на матпомощь могут супруги, возраст которых не превышает 35 лет, а семья признана по закону нуждающейся в улучшении жилищных условий.
При этом у супругов должны быть средства на приобретение жилья: потратить 300 тысяч можно только на покупку дома или квартиры, первоначальный взнос по ипотеке или на погашение суммы основного долга и уплату процентов по кредиту.
Есть нюансы: под действие новой программы попадут первенцы, рожденные с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.
В городской мэрии отметили, что семей, попадающих под вышеуказанные критерии, уже порядка 2200. То есть на реализацию проекта понадобится минимум 660 млн рублей. Максимум, на который рассчитывают в правительстве, — 1 млрд рублей, сообщил заместитель председателя госкомитета по строительству РБ Егор Родин.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Сейчас этого никто не скажет точно — регламент пока не утвердили. Но если вы собираетесь претендовать на 300 тысяч за первенца, уже можно получить справку из администрации района по месту жительства о том, что вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий. С этой выпиской потом нужно будет обратиться в Госкомитет по строительству или в один из уфимских МФЦ.
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