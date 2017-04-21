30 кг черной икры дала гигантская белуга в Атырау

Операция была проведена прижизненным методом, потому жизни и здоровью огромной рыбины ничего не угрожает, передает ATPress.kz.

Партнерами белуги стали ранее выловленные самцы — от них рыбозаводчики получили материал для оплодотворения. Как только температура речной воды достигла нерестовых параметров, самке была введена инъекция, вызывающая роды.

В ночь с 17 на 18 апреля от нее было получено 30,6 килограммов икры. Осеменение произошло успешно, продукты были помещены в инкубационные аппараты. Количество оплодотворенных икринок составило около 1,2 млн.



— Инкубация началась, и, по нашим прогнозам, будет идти в течение 7−8 дней, возможно, и 10 дней. В зависимости от температуры воды. То есть примерно через неделю, если температура воды будет держаться в пределах 12 градусов, мы увидим первые личинки, — рассказал директор Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода Гильман Сарсемалиев.

Гигантская белуга весом в 160 килограммов была поймана 1 апреля в нижнем течении Урала. Специалисты сразу предположили, что рыба сможет дать внушительное количество икры.