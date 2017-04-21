В родительский день будут работать специальные маршруты муниципального транспорта

Спецрейсы будут курсировать по следующим линиям:

— автобус № 94 «улица Чичерина — кладбище Градское»;.

— автобус № 95 «Чичерина — Преображенское кладбище»;.

— трамвай № 13 «Чистопольская — Першино» будет ходить с интервалом движения 13 минут;.

— троллейбус № 25 «ЧКПЗ — Политехникум», интервал движения — 17 минут.

Работа муниципального транспорта будет усилена:

— трамвайные маршруты № 3 «Завод имени Колющенко — ЧМК», № 14 «Чичерина — ЦХП» будут ходить с интервалом движения 7 минут;.

— троллейбусные маршруты № 5 «АМЗ — Железнодорожный вокзал», № 7 «ЧМК — АМЗ», № 8 «ПКиО имени Гагарина — ЧКПЗ», № 11 «АМЗ — ЧТЗ», № 12 «Молдавская — АМЗ», № 26 «Молдавская — поселок Первоозерный» в течение всего дня с интервалом движения от 9 до 14 минут;.

— автобусные маршруты № 17 «Поселок Фатеевка — Барбюса», № 44 «ЧМК — поселок Каштак».

За более подробной информацией по работе транспорта в родительский день можно обратиться по телефону «горячей линии»: 240−05−55, либо к старшему диспетчеру: 778−62−80.

Стоит отметить, что МКУ «Служба городских кладбищ» произвела очистку городских кладбищ от мусора, проведена противоклещевая обработка. Кроме того, организация обеспечит всех желающих необходимым инвентарем и мусорными мешками для наведения порядка, для этого необходимо обратиться в администрацию кладбища.

МКУ «Служба городских кладбищ» принимает обращения от граждан по вопросам содержания и порядка оказания услуг на городских кладбищах по адресу: улица Краснознаменная, 32, телефон: 727−53−98.