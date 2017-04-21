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09:08 (мск), источник: Uralpress.ru

В родительский день будут работать специальные маршруты муниципального транспорта

Во вторник, 25 апреля, в День поминовения усопших, количество единиц общественного транспорта будет увеличено. Для удобства горожан МУП «Служба организации движения» выведет на линию специальные рейсовые маршруты по направлениям городских кладбищ.

Спецрейсы будут курсировать по следующим линиям:

— автобус № 94 «улица Чичерина — кладбище Градское»;.

— автобус № 95 «Чичерина — Преображенское кладбище»;.

— трамвай № 13 «Чистопольская — Першино» будет ходить с интервалом движения 13 минут;.

— троллейбус № 25 «ЧКПЗ — Политехникум», интервал движения — 17 минут.

Работа муниципального транспорта будет усилена:

— трамвайные маршруты № 3 «Завод имени Колющенко — ЧМК», № 14 «Чичерина — ЦХП» будут ходить с интервалом движения 7 минут;.

— троллейбусные маршруты № 5 «АМЗ — Железнодорожный вокзал», № 7 «ЧМК — АМЗ», № 8 «ПКиО имени Гагарина — ЧКПЗ», № 11 «АМЗ — ЧТЗ», № 12 «Молдавская — АМЗ», № 26 «Молдавская — поселок Первоозерный» в течение всего дня с интервалом движения от 9 до 14 минут;.

— автобусные маршруты № 17 «Поселок Фатеевка — Барбюса», № 44 «ЧМК — поселок Каштак».

За более подробной информацией по работе транспорта в родительский день можно обратиться по телефону «горячей линии»: 240−05−55, либо к старшему диспетчеру: 778−62−80.

Стоит отметить, что МКУ «Служба городских кладбищ» произвела очистку городских кладбищ от мусора, проведена противоклещевая обработка. Кроме того, организация обеспечит всех желающих необходимым инвентарем и мусорными мешками для наведения порядка, для этого необходимо обратиться в администрацию кладбища.

МКУ «Служба городских кладбищ» принимает обращения от граждан по вопросам содержания и порядка оказания услуг на городских кладбищах по адресу: улица Краснознаменная, 32, телефон: 727−53−98.

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