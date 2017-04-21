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09:09 (мск), источник: Новости Перми

25 апреля состоится репетиция театрализованного пролога в честь Дня Победы

Мероприятие пройдет в СК им. Сухарева. В нем примут участие актеры «Театра-Театра», учащиеся Пермского кадетского корпуса, хор курсантов ПВИ МВД России, а также творческие коллективы города.

В репетиции театрализованного пролога в честь Дня Победы будут участвовать более тысячи артистов. Они соберутся 25 апреля в СК им. Сухарева.

По информации горадминистрации, в этом году пролог носит название «Победа за нами!», в его основе — пять сценических действий и четыре современных персонажа. Эти герои расскажут историю победы: ожесточенные битвы на местах сражений, непрерывная работа городских госпиталей.

В прологе этого года примут участие актеры Пермского академического «Театра-Театра», кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина, хор курсантов ПВИ МВД России, а также творческие коллективы города.

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