25 апреля состоится репетиция театрализованного пролога в честь Дня Победы

В репетиции театрализованного пролога в честь Дня Победы будут участвовать более тысячи артистов. Они соберутся 25 апреля в СК им. Сухарева.



По информации горадминистрации, в этом году пролог носит название «Победа за нами!», в его основе — пять сценических действий и четыре современных персонажа. Эти герои расскажут историю победы: ожесточенные битвы на местах сражений, непрерывная работа городских госпиталей.



В прологе этого года примут участие актеры Пермского академического «Театра-Театра», кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина, хор курсантов ПВИ МВД России, а также творческие коллективы города.