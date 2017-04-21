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09:09 (мск), источник: Газета.Ру

Умер известный музыкант и отец актера Кьюбы Гудинга-младшего

В США на 73-ем году жизни скончался известный американский певец в стиле соул Кьюба Гудинг-старший, сообщает New York Daily News.

Источник: AP 2017

Отмечается, что фронтмен ритм-энд-блюзовой группы The Main Ingredient был обнаружен накануне в собственной машине в городе Сан-Фернандо Вэллей, штат Калифорния.

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. Кроме того, в салоне автомобиля полицейские обнаружили несколько бутылок с алкогольными напитками.

Кьюба Гудинг-старший является отцом известного голливудского актера и лауреата премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-младшего.

В 1972 году The Main Ingredient была номинирована на музыкальную премию «Грэмми» за песню Everybody Plays the Fool, которую исполнил именно Гудинг-старший.

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