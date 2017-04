Умер известный музыкант и отец актера Кьюбы Гудинга-младшего

Отмечается, что фронтмен ритм-энд-блюзовой группы The Main Ingredient был обнаружен накануне в собственной машине в городе Сан-Фернандо Вэллей, штат Калифорния.

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. Кроме того, в салоне автомобиля полицейские обнаружили несколько бутылок с алкогольными напитками.

Кьюба Гудинг-старший является отцом известного голливудского актера и лауреата премии «Оскар» Кьюбы Гудинга-младшего.