Умер известный музыкант и отец актера Кьюбы Гудинга-младшего
В США на 73-ем году жизни скончался известный американский певец в стиле соул Кьюба
В США на 73-ем году жизни скончался известный американский певец в стиле соул Кьюба
Отмечается, что фронтмен
По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. Кроме того, в салоне автомобиля полицейские обнаружили несколько бутылок с алкогольными напитками.
Кьюба
В 1972 году The Main Ingredient была номинирована на музыкальную премию «Грэмми» за песню Everybody Plays the Fool, которую исполнил именно