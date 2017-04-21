Резкое потепление до летних температур ожидается в Красноярске в ближайшую неделю.

Потепление начнётся уже в ближайшие выходные, рассказала АиФ-Красноярск Оксана Сальникова. В субботу днём будет ещё +10°C, а в субботу воздух прогреется до +15°C. В ночь на субботу могут быть заморозки до -2°C. Следующая рабочая неделя напомнит красноярцам о лете.

С понедельника до четверга ожидается постепенное повышение температуры до +25°C. Затем наступит небольшое понижение температуры и в следующие выходные дневная температура воздуха будет +10… +15°C. Тогда же ожидаются небольшие осадки. В ближайшее время дождей больше не будет.