Резкое потепление до летних температур ожидается в Красноярске
Уже в выходные в городе начнётся потепление.
Уже в выходные в городе начнётся потепление.
Резкое потепление до летних температур ожидается в Красноярске в ближайшую неделю.
Потепление начнётся уже в ближайшие выходные, рассказала
С понедельника до четверга ожидается постепенное повышение температуры до +25°C. Затем наступит небольшое понижение температуры и в следующие выходные дневная температура воздуха будет +10… +15°C. Тогда же ожидаются небольшие осадки. В ближайшее время дождей больше не будет.