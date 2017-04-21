Автобусы «Сочиавтотранса» переходят на летнее расписание

Три маршрута будут выполняться с интервалом в 7 минут: № 125 «ТРЦ “МореМолл” — с/х “Россия”» (142 рейса в день), № 125с «ТРЦ “МореМолл” — Олимпийский парк (96 рейсов в день), № 125п (горбольница № 4 — КПП “Псоу”» (72 рейса в день).