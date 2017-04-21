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09:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах скончался заслуженный строитель РСФСР Зуфар Садардинов

Под руководством Садардинова были выполнены строительно-монтажные работы на объектах первой очереди КАМАЗа.

(Набережные Челны, 21 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Ушел из жизни заслуженный строитель РСФСР, первостроитель города Набережные Челны Зуфар Садардинов.

Зуфар Садардинов родился 8 марта 1924 года в деревне Байкибаш Караидельского района Башкирской АССР. В 1942 году был призван на фронт в танковые войска и сражался на фронтах до конца Великой Отечественной войны. За мужество и отвагу награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

В послевоенные годы принимал активное участие в восстановлении страны. Внес личный вклад в возведение крупных промышленных объектов в Тольятти: Волжской ГЭС, заводов синтетического каучука, химического, азотно-тукового, цементного машиностроения, Волжского автомобильного завода.

В 1970 году Зуфар Садардинов как опытный организатор был назначен начальником территориального главного управления, членом коллегии Минмонтажспецстроя СССР по строительству Камского автозавода в Набережных Челнах. Именно под его руководством были выполнены строительно-монтажные работы на объектах первой очереди КАМАЗа. Он дал мощный толчок к развитию автогиганта и всего города: к моменту ввода в эксплуатацию первой очереди КАМАЗа в Набережных Челнах работали уже 14 управлений и 25 специализированных участков, а число работников завода превысило 10 тыс. человек.

В 1975 году, после успешного ввода первой очереди Камского автозавода, Зуфар Садардинов стал ответственным за строительство и развитие всех машиностроительных предприятий СССР. Его заслуги были отмечены многими наградами: орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, Почета.

«Он был любящим мужем и отцом, прекрасным дедом. Светлая память о настоящем патриоте и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорят о Зуфаре Садардинове родные и близкие.

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